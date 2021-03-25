Илья Гращенков: QR-коды предложили татуировать на человеке – что дальше?

«Отчаянные времена требуют отчаянных мер» – эту крылатую фразу, приписываемую одному из полководцев времен Римской Империи, в современных условиях можно было бы переиначить на «абсурдные времена требуют абсурдных мер». И абсурдность ситуации с борьбой за здоровье населения вполне оправдывает такую интерпретацию.

Аргументировать эту позицию довольно просто. Российское государство во всех его проявлениях изворачивается, как может, лишь бы только мотивировать, а порой и откровенно принудить как можно большее число граждан вакцинироваться от коронавируса, при этом темпы вакцинации в стране оставляют желать лучшего. В то же время в большинстве стран Запада вакцинация остается добровольной и носит исключительно рекомендательный характер, при этом доля вакцинированных в нем уже достигает 50-60 и больше процентов.

Да, в России всегда есть своя особенная «поправка» на все, и вакцинация не исключение. Поэтому говорить о причинах такого положения дел можно бесконечно, тем более что многие из них носят как объективный, так и субъективный характер. Но одной из них является чрезмерное рвение чиновников сделать все, чтобы у граждан не оставалось другого выбора, кроме как поставить пресловутую прививку. И в качестве передовиков здесь выступают власти Москвы с их обязательной вакцинацией для сотрудников сферы услуг и транспорта, введения QR-кодов и прочих ограничений. И на эту абсурдность общество, что для него вполне типично, реагирует по-своему. Так, недавно прозвучало предложение делать татуировки в виде QR-кодов, причем прозвучало оно вполне серьезно.

Одним из первых на ситуацию отреагировал известный российский политолог Илья Гращенков, отметивший, что подобные инициативы настораживают, особенно если принимать во внимание тот факт, что исходят они от сервиса, входящего в структуры крупнейшего государственного банка в стране.

«QR-коды предложили татуировать на человеке. Москвичи, которые получили вакцину от COVID-19, смогут проходить в рестораны и кафе по татуированному коду. С такой инициативой выступил сервис доставки еды Delivery Club, который входит в экосистему «Сбера». Сервис запустил опцию по созданию временных татуировок, которых пользователям предлагают сразу шесть видов.

Разумеется, подобное предложение – исключительно частная инициатива. Но, как уже ранее отметил депутат Госдумы Геннадий Онищенко, коды могут сделать частью повседневной жизни россиян. По словам бывшего главного санврача страны, текущие инициативы властей Москвы – это своего рода тренировка, которая в будущем пригодится для других целей. Не исключено, что в будущем татуировки с QR-кодами станут привычным атрибутом любого «ответственного гражданина», а тех, кто их не имеют, будут клеймить позором, как отсталых.

Судя по всему, активное продвижение QR-кодов является частью общей стратегии тотальной цифровизации населения страны. Не зря ведь инициатива исходит от сервиса, который является частью платформы «Сбербанка»», – пишет Гращенков в своем авторском Telegram-канале.