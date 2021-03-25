"Готовят тотальный подход": политолог раскрыл планы властей на обязательную вакцинацию в России

Сколько раз в Кремле говорили о том, что вакцинация в России остаётся сугубо добровольным делом? Глава пресс-службы российского президента Дмитрий Песков делал такие заявления даже на фоне активного продавливания в Москве идеи об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан и её последующей реализации.

Эксперты и политологи поголовно указывали на то, что власти путём давления и урезания в правах пытаются вынудить как можно большее число граждан вакцинироваться. Для многих отказ от прививки грозил увольнением, но Песков то и дело твердил – вакцинация добровольная.

Позднее появились высказывания других представителей власти, добавляющие тревоги и укрепляющие общество в мысли о том, что до полноценной «принудиловки» осталось совсем немного. К таким тревожным заявлениям можно отнести недавнее выступление премьера Мишустина, объявившего о новой цели кампании по вакцинации в виде 80-90% привитых.

Туда же стоит отнести и слова бывшего главного санврача страны, а ныне депутата Госдумы Геннадия Онищенко, назвавшего московские QR-коды интересной практикой, которая обязательно пригодится в будущем.

В общем и целом, даже среди экспертов появляются те, кто не сомневается в планах властей устроить тотальную обязательную вакцинацию в стране. К примеру, как пишет российский политолог Илья Гращенков, реализовать этот план могут в три этапа. Эксперт даже приводит целый ряд признаков, свидетельствующих о приближении подобного решения.