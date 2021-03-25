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"Готовят тотальный подход": политолог раскрыл планы властей на обязательную вакцинацию в России

Илья Гращенков считает, что реализовать этот план могут в три этапа и даже приводит ряд подтверждающих признаков

Фото: Андрей Струнин/Sobesednik.ru

Сколько раз в Кремле говорили о том, что вакцинация в России остаётся сугубо добровольным делом? Глава пресс-службы российского президента Дмитрий Песков делал такие заявления даже на фоне активного продавливания в Москве идеи об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан и её последующей реализации.

Эксперты и политологи поголовно указывали на то, что власти путём давления и урезания в правах пытаются вынудить как можно большее число граждан вакцинироваться. Для многих отказ от прививки грозил увольнением, но Песков то и дело твердил – вакцинация добровольная.

Позднее появились высказывания других представителей власти, добавляющие тревоги и укрепляющие общество в мысли о том, что до полноценной «принудиловки» осталось совсем немного. К таким тревожным заявлениям можно отнести недавнее выступление премьера Мишустина, объявившего о новой цели кампании по вакцинации в виде 80-90% привитых.

Туда же стоит отнести и слова бывшего главного санврача страны, а ныне депутата Госдумы Геннадия Онищенко, назвавшего московские QR-коды интересной практикой, которая обязательно пригодится в будущем.

В общем и целом, даже среди экспертов появляются те, кто не сомневается в планах властей устроить тотальную обязательную вакцинацию в стране. К примеру, как пишет российский политолог Илья Гращенков, реализовать этот план могут в три этапа. Эксперт даже приводит целый ряд признаков, свидетельствующих о приближении подобного решения.

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 «Принудительную вакцинацию могут продавить в три этапа. Первый этап идёт уже сейчас, когда вакцинируют всех, кого обязали по долгу службы, – пишет Гращенков в своём авторском телеграм-канале.

А вот второй может прийтись на осень этого года и будет сопряжён со вторым эшелоном созависимых для государства: студентов, школьников, а также всех тех, кто хочет посещать те или иные общественные места. И, судя по высказываниям Онищенко, власти на самом деле рассматривают возможность более широкого применения QR-кодов, к примеру, ввести их в торговых центрах, государственных учреждениях и прочее.

На третьем этапе будет вакцинация всей оставшейся прослойки населения, посредством её маргинализации, то есть максимального поражения в правах, отказа в доступе во все общественные места и даже запрета проезда в общественном транспорте.

Уже сейчас многие врачи говорят о наличии «железных» оснований для медицинского отвода от прививки против коронавируса, хотя на текущем этапе вакцинирование все ещё считается добровольным.

Как бы там ни было, речь идёт о создании законных механизмов для того, чтобы избежать этой процедуры, а это уже свидетельствует о том, что в будущем готовят тотальный подход.

При этом, власти до сих пор отказываются брать на себя ответственность за возможное появление побочных эффектов от прививки, равно как и раскрывать соответствующую информацию. И на фоне отказа Европейского Союза, а вслед за ним и Китая, от признания «Спутника V» в ближайшем будущем, очевидно, что о росте доверия к вакцине российской разработки говорить не приходится. Это подтверждается и растущими очередями, выстроившимися из тех, кто хочет привиться «Ковиваком», который в народе считают меньшим из зол и даже прозвали "уколом водичкой"».

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