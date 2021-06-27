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Китайский нож в спину вакцины "Спутник V"? Пилько заявил о продолжении "вакцинных войн"

Политолог полагает, что в "вакцинных войнах" Россия больше проигрывает, чем выигрывает

Фото: Андрей Струнин/Sobesednik.ru

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V», несмотря на статус первого зарегистрированного в мире препарата для формирования иммунитета к Covid-19, до сих пор не может добиться признания в Европейском Союзе. И этот момент, как уже высказывались эксперты, сильно раздражает Кремль, который стремился стабилизировать отношения с рядом стран Запада именно за счёт поставок отечественной вакцины.

Не все хорошо у российской прививки на внутреннем фронте. Уже неоднократно звучали упрёки в адрес властей из-за того, что россиянам не предоставлен выбор из того, чем они могли бы вакцинироваться.

И использовать для этого «Спутник V» многие не хотят, не столько из-за отсутствия доверия к отечественным фармакологическим разработкам, столько из-за нежелания лишиться возможности выехать за пределы страны, ведь, повторимся, российская вакцина до сих пор не может добиться признания в Европейском Союзе. И признание это, судя по отчётам комиссии ЕМА, вполне вероятно придётся подождать.

На этом фоне неоднозначно выглядят преждевременные победные реляции ряда отечественных СМИ, сначала сообщивших о якобы наличии первых разговоров о возможном взаимном признании вакцин с ЕС, а после рапортовавших о том, что, несмотря на неторопливость европейцев в этом вопросе, удалось достичь соответствующих договорённостей с главным стратегическим партнёром последних лет – Китаем. Вот только Пекин от этого спешно открестился.

Однако, как отмечает политолог Алексей Пилько, вероятнее всего, таких договорённостей не было и с Китаем. А тот факт, что в Пекине данную информацию опровергли, убеждён эксперт, свидетельствует о том, что в «вакцинных войнах» Россия больше проигрывает, чем выигрывает.

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«Вакцинные войны продолжаются, – пишет Пилько в своём авторском телеграм-канале. – Сначала госсекретарь при Министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон высказал сожаление из-за того, что Греция решила впустить на свою территорию иностранцев, привитых китайскими и российскими вакцинами. Его слова сразу же вызвали реакцию в российском дипломатическом ведомстве.

Как бы там ни было, Москве в последнее время не очень везёт на этом фронте. Очередной удар не так давно пришёл со стороны Китая, которые опроверг сообщения о готовности к тому, чтобы договориться с Россией о взаимном признании вакцин. Слухи говорили, что это может произойти уже в рамках Восточного экономического форума.

По сравнению с ситуацией с той же Францией, которая является членом Евросоюза и НАТО, демарш Китая является для России куда более неприятным. Впрочем, скорее всего, никакого демарша не было. В Москве просто выдали желаемое за действительное, и на самом деле китайская сторона ничего никому не обещала.

Поэтому, как только в российских СМИ поднялась информационная волна, основным лейтмотивом которой стало заявление «"Спутник V" признают в Китае», за этим на самом деле ничего не стояло.

Выходит довольно печальная картина. Несмотря на то, что Россия прикладывает большие усилия для международного признания "Спутника V" и его использования в других странах, успеха удалось достичь только одного – вакцинации карликовой страны Сан-Марино (которая, к слову, доказывает высокую эффективность вакцины российского производства). Быть может, стоит менять стратегию, если что-то не работает?»

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