Китайский нож в спину вакцины "Спутник V"? Пилько заявил о продолжении "вакцинных войн"

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V», несмотря на статус первого зарегистрированного в мире препарата для формирования иммунитета к Covid-19, до сих пор не может добиться признания в Европейском Союзе. И этот момент, как уже высказывались эксперты, сильно раздражает Кремль, который стремился стабилизировать отношения с рядом стран Запада именно за счёт поставок отечественной вакцины.

Не все хорошо у российской прививки на внутреннем фронте. Уже неоднократно звучали упрёки в адрес властей из-за того, что россиянам не предоставлен выбор из того, чем они могли бы вакцинироваться.

И использовать для этого «Спутник V» многие не хотят, не столько из-за отсутствия доверия к отечественным фармакологическим разработкам, столько из-за нежелания лишиться возможности выехать за пределы страны, ведь, повторимся, российская вакцина до сих пор не может добиться признания в Европейском Союзе. И признание это, судя по отчётам комиссии ЕМА, вполне вероятно придётся подождать.

На этом фоне неоднозначно выглядят преждевременные победные реляции ряда отечественных СМИ, сначала сообщивших о якобы наличии первых разговоров о возможном взаимном признании вакцин с ЕС, а после рапортовавших о том, что, несмотря на неторопливость европейцев в этом вопросе, удалось достичь соответствующих договорённостей с главным стратегическим партнёром последних лет – Китаем. Вот только Пекин от этого спешно открестился.

Однако, как отмечает политолог Алексей Пилько, вероятнее всего, таких договорённостей не было и с Китаем. А тот факт, что в Пекине данную информацию опровергли, убеждён эксперт, свидетельствует о том, что в «вакцинных войнах» Россия больше проигрывает, чем выигрывает.