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В возврате 160 тысяч доз "Спутника V" из Словакии в РФ обвинили мировое фармлобби

РФПИ настаивает, что все аргументы против вакцины "Вектора" были опровергнуты исследованиями в Венгрии

Фото: Global Look Press

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) заявили, что в Словакии развернута кампания по дезинформации против российской вакцины «Спутник V». Ранее страна закупила 200 тысяч доз вакцины, но вернула 160 тысяч из них после отставки премьер-министра.

Местный регулятор заявил, что контрольным органам была предоставлена вакцина с другими свойствами, нежели те, что были предоставлены в поставках.

Россия по договору была вынуждена вернуть средства за 160 тысяч доз. Остальная часть ампул осталась в стране для того, чтобы завершить двухфазную прививку для тех, кто уже укололся «Спутником».

«Дезинформация и fake news оказывают огромное влияние на ход массовой вакцинации в разных странах. Это убедительно демонстрирует разница между успехом "Спутник V" в Венгрии, где российская вакцины была признана самой безопасной и эффективной среди всех используемых в стране вакцин, и ходом применения вакцины "Спутник V" в Словакии»

, – цитирует «Интерфакс» представителя РФПИ.

В Венгрии более миллиона человек получили прививки с помощью российского препарата. При этом спрос на вакцину не был удовлетворен полностью.

По мнению РФПИ, российская вакцина столкнулась с внутриполитической борьбой в Словакии и давлением со стороны международного фармацевтического лобби.

Также, по словам представителя фонда, все аргументы, с которыми словацкий минздрав отказался от вакцины, были «полностью опровергнуты в ходе дополнительного тестирования в сертифицированной регуляторами ЕС лаборатории в Венгрии».

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