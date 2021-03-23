Словакия отказалась от 160 тысяч доз вакцины "Спутник V". РФ вернула деньги
Только 10 500 словаков успели получить инъеккцию первым препаратам российской вакцины
Лишь 10 500 человек успели вакцинироваться препаратом «Спутник V» в Словакии. Об этом сообщает местный телеканал ТА 3. Они успели ввести первый компонент и закончат курс.
Остальные объемы вакцины в объеме 160 тысяч доз Россия выкупила обратно по той же цене, что продала – 9,95 доллара за дозу.
Вакцина показала особый спрос в Братиславском крае. Изначально речь шла о закупке двух миллионов доз, но после информации об освоении не одобренной в Европе вакцины, Словакия столкнулась с правительственным кризисом.
Местный регулятор заявил, что направленные в Словакию партии вакцины отличались от образцов, присланных для контроля.
В итоге из-за политизированного скандала должности лишился премьер-министр страны Игорь Матович.
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