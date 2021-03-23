Словакия отказалась от 160 тысяч доз вакцины "Спутник V". РФ вернула деньги

Лишь 10 500 человек успели вакцинироваться препаратом «Спутник V» в Словакии. Об этом сообщает местный телеканал ТА 3. Они успели ввести первый компонент и закончат курс.

Остальные объемы вакцины в объеме 160 тысяч доз Россия выкупила обратно по той же цене, что продала – 9,95 доллара за дозу.

Вакцина показала особый спрос в Братиславском крае. Изначально речь шла о закупке двух миллионов доз, но после информации об освоении не одобренной в Европе вакцины, Словакия столкнулась с правительственным кризисом.

Местный регулятор заявил, что направленные в Словакию партии вакцины отличались от образцов, присланных для контроля.

В итоге из-за политизированного скандала должности лишился премьер-министр страны Игорь Матович.