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"Собянин в растерянности": Севрюков рассказал о проблеме мэра Москвы

Недавнее заявление Собянина о пройденном пике журналист воспринимает как словесную интервенцию, призванную успокоить население

Фото: Global Look Press

Эксперты в последнее время, словно сговорившись, указывают московским и федеральным властям на одну и ту же проблему: их методы по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, равно как и методы «мотивации» граждан вакцинироваться, мягко говоря, сомнительны.

А если говорить прямо, то действия властей в данном контексте выглядят в глазах многих граждан неоднозначно, странно и непоследовательно. Отсюда и все разговоры вокруг возможных «прививочных бунтов», причин отказа ряда россиян от вакцинации и общем росте недовольства в обществе.

И первую скрипку во всем этом спектакле абсурда в последние месяцы играет столичный градоначальник Сергей Собянин. Только за несколько последних недель Сергей Семёнович позволял себе ряд высказываний, откровенно противоречащих друг другу. И это, как отмечают наблюдатели, явно не добавляет властям бонусов к доверию со стороны населения.

К примеру, совсем недавно политолог Илья Гращенков обратил внимание на очередные высказывания Собянина о стабилизации ситуации в городе и пройденном пике, отметив, что мэр Москвы, как минимум, торопится объявлять «победу над ковидом», а как максимум, и вовсе, ведёт себя странно.

Между тем, как считает российский журналист Дмитрий Севрюков, подобная риторика главы столичной администрации продиктована лишь желанием успокоить общественность. На самом же деле, убеждён он, Собянин в растерянности и не знает, как выйти из ситуации, в которой оказались Москва и её жители.

«Жара открыла новый ковидный фронт, пандемия повышенных температур усиливает давление в тех местах, где вирус «недорабатывает». В таких сложных климатических и эпидемиологических условиях недавнее заявление Собянина о пройденном пике, конечно, можно считать поспешным. Но его следовало бы воспринимать как словесную интервенцию, призванную хоть как-то успокоить население и показать, что власти, скорее всего, не станут идти на крайние меры.
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В действительности же такое заявление, которое заметно противоречит реальности, свидетельствует о растерянности, а также о том, что администраторы не совсем понимают, куда двигаться дальше и что ещё предпринять, чтобы стабилизировать ситуацию или хотя бы сохранить возможность её контролировать.

Власти Москвы испробовали весь доступный арсенал, начиная с QR-кодов, заканчивая вакцинацией. Однако обстановка все равно далека от перелома, да ещё и усугубляется так не вовремя подступившей новой волной жары. Сцилла и Харибда усугубляются социальными и экономическими проблемами на фоне начавшегося политического проекта, который властям приходится в буквальном смысле тащить на буксире.

Разумеется, выборы в такой сложный год уже видятся избыточной нагрузкой на действующую систему, но отступать здесь уже поздно, в противном случае запрограммированная конструкция рухнет. Москва и Петербург в текущих условиях превращаются в арену схватки не только против наступающего коронавируса, но и за состояние общефедерального предвыборного фона, который к сентябрю нельзя сохранять в том виде, в котором он находится на данный момент.

А это означает, что Сергей Собянин, будучи администратором главной политической территории, превратился в фигуру, ответственную за будущее и лишённую какого-либо права на ошибки и прочую суету. Однако, похоже, что в определённый момент груз столь серьёзных полномочий дал столичному градоначальнику совершенно непосильным. Собянин выдыхается и разводит руками, но при этом отчаянно пытается не подавать виду», – пишет Севрюков в своём авторском телеграм-канале.

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