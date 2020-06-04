"Собянин в растерянности": Севрюков рассказал о проблеме мэра Москвы

Эксперты в последнее время, словно сговорившись, указывают московским и федеральным властям на одну и ту же проблему: их методы по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, равно как и методы «мотивации» граждан вакцинироваться, мягко говоря, сомнительны.

А если говорить прямо, то действия властей в данном контексте выглядят в глазах многих граждан неоднозначно, странно и непоследовательно. Отсюда и все разговоры вокруг возможных «прививочных бунтов», причин отказа ряда россиян от вакцинации и общем росте недовольства в обществе.

И первую скрипку во всем этом спектакле абсурда в последние месяцы играет столичный градоначальник Сергей Собянин. Только за несколько последних недель Сергей Семёнович позволял себе ряд высказываний, откровенно противоречащих друг другу. И это, как отмечают наблюдатели, явно не добавляет властям бонусов к доверию со стороны населения.

К примеру, совсем недавно политолог Илья Гращенков обратил внимание на очередные высказывания Собянина о стабилизации ситуации в городе и пройденном пике, отметив, что мэр Москвы, как минимум, торопится объявлять «победу над ковидом», а как максимум, и вовсе, ведёт себя странно.

Между тем, как считает российский журналист Дмитрий Севрюков, подобная риторика главы столичной администрации продиктована лишь желанием успокоить общественность. На самом же деле, убеждён он, Собянин в растерянности и не знает, как выйти из ситуации, в которой оказались Москва и её жители.

«Жара открыла новый ковидный фронт, пандемия повышенных температур усиливает давление в тех местах, где вирус «недорабатывает». В таких сложных климатических и эпидемиологических условиях недавнее заявление Собянина о пройденном пике, конечно, можно считать поспешным. Но его следовало бы воспринимать как словесную интервенцию, призванную хоть как-то успокоить население и показать, что власти, скорее всего, не станут идти на крайние меры.