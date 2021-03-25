"Страшно в больницу идти": россияне о новых рекомендациях Минздрава по лечению Covid-19

Российский Минздрав работает над новой, уже 12-й по счету, версией рекомендаций по лечению пациентов с коронавирусом.

Об этом в беседе с журналистами рассказал главный специалист министерства по инфекционным заболеваниям, заместитель главы НМИЦ ФиИЗ Владимир Чуланов.

«Ведутся совещания в рамках рабочих групп относительно принципов, которые нам бы хотелось заложить в лечение», – цитируют его «Известия».

По утверждению Чуланова, в последнее время увеличилось количество людей молодого возраста, которые переносят заболевание довольно тяжело. При этом он напомнил, что основная группа риска – это все ещё люди в возрасте более 65 лет.

Специалист при этом отметил, что в ведомстве не исключают появление новых штаммов вируса, которые могут обладать перед уже существующими рядом преимуществ, в том числе с точки зрения распространения.

Примечательно, что рекомендации по лечению пациентов с коронавирусом российский Минздрав обновляет регулярно. К примеру, предыдущая их редакция была опубликована ведомством в мае. Да и саму эту практику резонно назвать нормальной и привычной для большинства стран мира.