"Страшно в больницу идти": россияне о новых рекомендациях Минздрава по лечению Covid-19
Ведомство работает над новой, уже 12-й по счету, версией рекомендаций по лечению пациентов с коронавирусом
Российский Минздрав работает над новой, уже 12-й по счету, версией рекомендаций по лечению пациентов с коронавирусом.
Об этом в беседе с журналистами рассказал главный специалист министерства по инфекционным заболеваниям, заместитель главы НМИЦ ФиИЗ Владимир Чуланов.
«Ведутся совещания в рамках рабочих групп относительно принципов, которые нам бы хотелось заложить в лечение», – цитируют его «Известия».
По утверждению Чуланова, в последнее время увеличилось количество людей молодого возраста, которые переносят заболевание довольно тяжело. При этом он напомнил, что основная группа риска – это все ещё люди в возрасте более 65 лет.
Специалист при этом отметил, что в ведомстве не исключают появление новых штаммов вируса, которые могут обладать перед уже существующими рядом преимуществ, в том числе с точки зрения распространения.
Примечательно, что рекомендации по лечению пациентов с коронавирусом российский Минздрав обновляет регулярно. К примеру, предыдущая их редакция была опубликована ведомством в мае. Да и саму эту практику резонно назвать нормальной и привычной для большинства стран мира.
Однако россияне, привыкшие скептически относиться к возможностям отечественной медицины, что усугубилось на фоне неоднозначных методов властей в борьбе с пандемией, сразу же принялись выказывать своё недовольство по этому поводу. Многие, к примеру, заподозрили, что все прежние рекомендации министерства были неудачными, а потому оно продолжает «эксперименты» и никак не может найти решение.
«Что на этот раз? Спутник 6?»
«Где скачать обновление?»
«То есть, всё что делали – неправильно и надо по-другому?»
«Что-то только рекомендации, а уже полгода как прививают. От чего тогда?»
«Просто 12-я сказка – для медфармобслуги деньги поднять, а для хозяев достичь своих более высоких целей».
«Минздрав готовит обновление рекомендаций. Предыдущие опыты оказались неудачными?»
«12 версий методики лечения, они что, методом тыка народ лечат? Этот метод не подошёл, давай другой попробуем. Мне уже страшно в больницу идти», – пишут они в социальных сетях.
Теги: #коронавирус, #Минздрав
Рубрика: Общество