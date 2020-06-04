Москва побеждает коронавирус? Политолог указал на странности в поведении Собянина

Сколько бы ни говорили эксперты о том, что столичные власти в стремлении повысить темпы вакцинации прибегают к неоднозначной, порой «пугающей» риторике, а также используют чрезмерное давление на людей, что только усиливает тревогу и недовольство в обществе, менять стратегию московская администрация, похоже, не собирается. Более того, каждое новое выступление чиновников сводится к тому, что они предлагают едва ли не забыть буквально вчерашние высказывания и ориентироваться на аргументацию совершенно нового формата. Если бы у властей Москвы был бы чудо-прибор из фильма «Люди в черном», способный стирать память, они, судя по всему, затерли бы его до дыр.

Уже даже сложно подсчитать, сколько раз за последний месяц столичный градоначальник Сергей Собянин менял свою позицию относительно эпидемиологической обстановки в городе и методов, необходимых для ее преодоления. Москвичей же эти «качели», и вовсе, доводят до безумия. Так, на фоне роста заболеваемости Собянин и его команда сначала жаловались на низкие темпы вакцинации, после придумали даже обязательную вакцинацию для отдельных категорий и «бесковидный» режим работы столичных кафе и ресторанов. Спустя какое-то время было объявлено, что темпы вакцинации растут и ситуация стабилизируется. Но уже спустя пару дней Сергей Семенович снова выступил с тревожным заявлением, пригрозив полным закрытием в Москве и введением тотального локдауна.

Но уже через день мэр столицы снова заговорил о стабилизации ситуации и пройденном пике по заболеваемости в городе. На странности в поведении Сергея Собянина даже обратил внимание известный российский политолог Илья Гращенков, поинтересовавшийся у градоначальника, где и как он собирает данные, чтобы делать такие заявления.

«Москва побеждает коронавирус? Еще в конце минувшей недели я писал о так называемой «ковидной оттепели», то есть о том, что власти решили сдать назад и опасаются серьезно ужесточать условия содержания граждан перед выборами. В подтверждение этого можно даже отнести недавнее заявление Сергея Собянина, неожиданно выступившего с речью о том, что столице удалось преодолеть пиковые значения по заболеваемости и сейчас уже фиксируется ее снижение. «Ситуация стабилизировалась, пиковые значения мы все-таки преодолели», - заявил мэр Москвы.

Не до конца понятно, как именно мэрия столицы занимается прогнозированием ситуации и на основании чего делает выводы? Так, еще 10 июля сообщалось, что в городе за сутки выявлено 5 694 новых случаев заболевания. За день до этого – 6 643 случая, а 8 июля – 6 040 случаев. Два предыдущих дня были еще ниже, то есть, с каждым новым днем фиксировался рост. Каким образом Собянину удалось понять, что именно 9 июля миновал пик и что дальше все будет нормально? Вообще не понятно, равно как и с предыдущей истерией о том, что количество новых случаев резко возросло и нас ожидает локдаун.

Кроме того, врачи отмечали рост тяжелых течений заболевания коронавирусом из-за жары. Здесь все логично, кроме связки с коронавирусом. Из-за сильной жары люди действительно умирают, к примеру, жаркое лето 2010 года обернулось приростом смертности, который был вдвое выше нынешних «ковидных» показателей. В сравнении с августом 2009 года смертность тогда выросла на 27%. Сегодня же многие клиники переделаны под «ковидарии» и помощь пациентам онкологических и кардиологических отделений оказывается по остаточному принципу, поэтому от сильной жары многие оказываются в реанимации, где и погибают. Однако к коронавирусу все это имеет весьма опосредованное отношение», – пишет Гращенков в своем авторском Telegram-канале.