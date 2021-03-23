"Полное закрытие и локдаун": Собянин снова сменил риторику

В последнее время столичный градоначальник Сергей Собянин больше похож не на мэра одного из крупнейших городов на планете, а на человека, который откуда-то получает распоряжения и никак не может их правильно интерпретировать, а потому вынужден постоянно менять свою публичную риторику вместе с мнением. Причем перемены эти происходят настолько быстро, что диву даешься.

И за примерами далеко ходить не надо – нынешняя пандемия дает их довольно много. Чего стоит ужесточившаяся «ковидная» риторика Сергея Семеновича в начале этого лета, когда он, как и вся столичная администрация, пытаясь вынудить как можно большее число горожан вакцинироваться, то и дело рассказывал о резком ухудшении эпидемиологической ситуации в городе, оправдывал обязательную вакцинацию работников сферы услуг и транспорта, введение QR-кодов и даже грозил риском нового локдауна. Не прошло и суток после одного из таких тревожных заявлений, как мэр Москвы объявляет, что решил отложить до 1 августа ограничения для веранд столичных кафе и ресторанов вместе с QR-кодами, и даже начинает говорить о том, что темпы вакцинации повысились, а ситуация начала стабилизироваться.

Однако после этого высказывания, похоже, что-то пошло не так. Или же Собянину поступило новое распоряжение сверху – такая версия тоже имеет право на существования. Как бы там ни было, уже к вечеру того же дня глава столичной администрации выступил с новым предупреждением и пригрозил введением в Москве локдауна.

По его словам, ввести локдаун властям придется в том случае, если столичные организации не будут соблюдать требования по обязательной вакцинации их сотрудников.

«Первый же удар, который будет, это как раз по предприятиям, включенным в обязательную вакцинацию: торговые, сфера услуг и общепита. Если они сами не хотят этого и не организуют вакцинацию, то каким будет исход? Полное закрытие и локдаун. Мы же пытаемся всего этого избежать, причем очень дорогой ценой», – заявил Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

При этом он добавил, что власти Москвы не справятся со всплеском заболеваемости COVID-19 без содействия компаний.