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"Замаячила перспектива локдауна": Скурлатов рассказал о "политическом мазохизме" Собянина

Судя по всему, поводов для критики мэра Москвы у Игоря Скурлатова и его единомышленников будет еще очень много

Фото: Global Look Press

Российский политик, соучредитель Нацфонда развития регионов РФ и глава коалиции «Третья Сила» Игорь Скурлатов смело может называть себя одним из самых ярких критиков принимаемых властями в стране мер по борьбе с коронавирусом. И пусть высказывания Скурлатова по этому поводу иногда выглядят чрезмерно жесткими, стоит все же признать, аргументация в них присутствует.

Эксперт, к примеру, неоднократно высказывался против принуждения теми или иными способами граждан к вакцинации, из-за чего в последние недели выглядит как персональный критик столичного градоначальника Сергея Собянина, ведь именно Москва стала родоначальницей «жанра» в данном смысле.

И, судя по всему, поводов для критики Сергея Семеновича и его столичной команды управленцев у Скурлатова и его единомышленников будет еще очень много. Чего стоит тот размах, с которым московская администрация взялась в буквальном смысле штамповать антиковидные идеи.

По словам того же главы коалиции «Третья Сила», власти продолжают нагнетать обстановку, причем делать это в преддверии парламентских выборов, убежден он – далеко не самая лучшая идея.

«Прививочники продолжают разжигание социальной розни и ненависти в обществе, разделяя население на «плохих» (тех, кто отказывается уколоться) и «хороших» (кого, в основном, к этому принудили). По большому счету, против россиян развязана гибридная гражданская война. Со всех сторон стекаются новые свидетельства ужесточения всей этой вакханалии.

Сначала привили всех бюджетников, начиная от чиновников и силовиков, заканчивая работниками медицины, госкомпаний, социальной сферы и прочих. Это составило 12% от общего населения страны. Теперь обрабатывают частный сектор, который всегда находится «на земле», а потому является особенно уязвимым – торговля, сфера услуг и продаж, культура, образование, банки.

Напряжение в обществе нарастает. Многие люди уже пытаются купить поддельные сертификаты вакцинации. Многие вынуждены решать – увольняться или колоться.

В то же время по отмашке из Кремля, как подтвердила заместитель мэра Москвы Ракова, особенно свирепствует сам Собянин, которому уже давно очертили берега его карьеры после выборов в сентябре – никаких крупных федеральных должностей. Мэр при этом срывает личную обиду и злобу на москвичах, для которых своим он так и не стал.

При этом на Москву смотрят регионы, которые пытаются соответствовать трендам. В результате «замаячила» перспектива локдауна, как в столице, так и в других субъектах.

В результате все нагнетают страсти перед выборами, причем собственными руками – это уже какой-то политический мазохизм», – пишет Скурлатов в своем авторском Telegram-канале. 

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