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"Собянин мельком проговорился": Делягин заметил нестыковки в словах мэра Москвы

Похоже, Сергей Собянин понимает, что фактически исчерпал все возможности мотивировать граждан к добровольной вакцинации

Фото: Global Look Press

Похоже, мэр Москвы Сергей Собянин и сам понимает, что фактически исчерпал все возможности мотивировать граждан к добровольной вакцинации от коронавируса, а потому некоторые его высказывания в последнее время граничат с какой-то безысходностью. 

Причем динамику изменения риторики столичного градоначальника довольно легко отследить. Победные реляции начала года, когда кампания по иммунизации только начиналась, а Москва была на передовой по формированию доступных каждому пунктов вакцинации, довольно быстро сменились весенними жалобами на недостаточно высокие темпы и игнорирование гражданами возможностей, созданных для них городскими властями.

Позднее появились и более серьезные заявления, которые общество встретило, мягко говоря, с непониманием. Так, уже в мае столичные власти принялись сетовать на ухудшение эпидемической ситуации и допускать возврат к прежним ограничениям. В начале лета в Москве, и вовсе, решили ввести обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. А слова Собянина о переводе ресторанов и кафе города на «бесковидный» режим работы с недопуском в них тех, кто не привился, не переболел и не может предоставить действительный отрицательный ПЦР-тест, стали «вишенкой на торте». После этого даже в экспертной среде заговорили о бессилии столичной администрации и крайне низкой эффективности «заезжего» управленца.

С тех пор в риторике столичного градоначальника почти ничего не изменилось, он все также призывает граждан вакцинироваться, давая непрозрачные намеки на риски нового локдауна. А недавно и вовсе допустил высказывание, после которого критики подняли Сергея Семеновича на смех. Обратившись к гражданам с очередным призывом вакцинироваться, Собянин заявил, что и сам привился, причем в первый раз, по его словам, это было сделано еще весной минувшего года, когда ни о каких вакцинах не шло и речь.

«Сам я привился еще в мае прошлого года. Спустя год титры начали падать, а потому два дня назад я снова поставил первый компонент вакцины», – написал глава столичной администрации.

Кто-то сразу же увидел в словах мэра Москвы подтверждение заявлений западных журналистов о том, что российские элиты получили доступ к экспериментальным препаратам для защиты от COVID-19 еще в апреле минувшего года. Об этом, в частности, писало агентство Bloomberg, другие принялись откровенно иронизировать над странными заявлениями Собянина. К примеру, как отмечает известный российский экономист и публицист Михаил Делягин, сложно даже представить, чем мог привиться в указанный период мэр Москвы. Правда эксперт в своих комментариях почему-то спутал дату, решив, что Собянин заявил о марте 2020 года, когда еще сама ситуация с распространением вируса в стране была не настолько выраженной.

«Собянин мельком проговорился, признаваясь во второй вакцинации, что он привился еще в марте прошлого года. В марте, 2020 года!!! То есть, он получил укол в тот период, когда не только вакцины не было (разумеется, если верить официальной пропаганде), но еще и паника по поводу коронавируса только-только начиналась.

Чем он прививался в марте 2020 года? Секретной эманацией Ротшильдов? Вытяжками из галлюцинаций едросов? Виноградом урожая года своего рождения???

Вот, завидую я этим людям. Похоже, что мозг в нынешней России – недопустимый рудимент», – пишет Делягин.

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