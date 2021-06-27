Когда в ЕС одобрят российские вакцины? СМИ спрогнозировали сроки

Низкие темпы вакцинации, на которые жаловались российские власти, в частности мэр Москвы Сергей Собянин, спровоцированы целым набором факторов. И одним из них является отсутствие выбора препаратов, с помощью которых граждане могли бы получить статус вакцинированных.

И если укол «Спутником V» и другими российскими прививками позволит им исключить риски ущемления в правах при посещении заведений общепита, курортов Краснодарского края или даже работы (в случае с сотрудниками предприятий сферы услуг и транспорта), то въезжать в страны Евросоюза при наличии сертификата вакцинации с помощью вакцин российского производства до сих пор нельзя.

Именно по этой причине многие россияне жалуются на отсутствие выбора вакцин, прежде всего тех, которые позволили бы им беспрепятственно посещать страны Европы. По этой же причине внимание огромного числа россиян приковано к процедуре признания отечественных препаратов европейским регулятором ЕМА, тем более что федеральные СМИ раньше анонсировали положительный её исход.

Вот только получилось как всегда, и судя по появляющимся данным, говорить о регистрации «Спутника V» как вакцины, позволяющей въезжать в страны ЕС, преждевременно. Об этом, к примеру, сообщает телеграм-канал российского издания Bell со ссылкой на собственные источники.