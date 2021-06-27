Вчера, в 19:23

Когда в ЕС одобрят российские вакцины? СМИ спрогнозировали сроки

Говорить о регистрации «Спутника V» как вакцины, позволяющей въезжать в страны ЕС, преждевременно

Фото: Андрей Струнин/Sobesednik.ru

Низкие темпы вакцинации, на которые жаловались российские власти, в частности мэр Москвы Сергей Собянин, спровоцированы целым набором факторов. И одним из них является отсутствие выбора препаратов, с помощью которых граждане могли бы получить статус вакцинированных.

И если укол «Спутником V» и другими российскими прививками позволит им исключить риски ущемления в правах при посещении заведений общепита, курортов Краснодарского края или даже работы (в случае с сотрудниками предприятий сферы услуг и транспорта), то въезжать в страны Евросоюза при наличии сертификата вакцинации с помощью вакцин российского производства до сих пор нельзя.

Именно по этой причине многие россияне жалуются на отсутствие выбора вакцин, прежде всего тех, которые позволили бы им беспрепятственно посещать страны Европы. По этой же причине внимание огромного числа россиян приковано к процедуре признания отечественных препаратов европейским регулятором ЕМА, тем более что федеральные СМИ раньше анонсировали положительный её исход.

Вот только получилось как всегда, и судя по появляющимся данным, говорить о регистрации «Спутника V» как вакцины, позволяющей въезжать в страны ЕС, преждевременно. Об этом, к примеру, сообщает телеграм-канал российского издания Bell со ссылкой на собственные источники.

Вакцинированным необходимо носить маски, чтобы не стать "супер-распространителями"
«Одобрения российской вакцины «Спутник V» в Европе до осени можно не ожидать. В данных, которые предоставила российская сторона при рассмотрении этого вопроса, оказалось немало пробелов.

Прежде всего, в них не хватает стандартных форм о побочных эффектах от вакцины в рамках клинических испытаний. Кроме того, неясно, каким образом российские учёные отслеживали состояние здоровья участников испытаний, получивших вместо прививки плацебо.

Кроме того, отсутствует и соответствующая стандартам Евросоюза документация на банк клеток, на базе которого разрабатывалась вакцина. Наконец, российская сторона лишь после настойчивых просьб регулятора из Бразилии решилась гарантировать, что аденовирус в составе отечественной вакцины неспособен к репликации.

В то же время, один из источников, близких к процедуре одобрения, утверждает, что причин сомневаться в эффективности российской прививки нет. Вся проблема в том, что институт им. Гамалеи просто не привык вести работу с международными регуляторами.

Как бы там ни было, но устранение выявленных пробелов займёт определённое время, а потому ожидать одобрения до осени не стоит», – говорится в сообщении.

Теги: #sputnik v, #ЕС

Рубрика: Политика

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