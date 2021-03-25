Вакцинированным необходимо носить маски, чтобы не стать "супер-распространителями"

Вакцинированным россиянам необходимо носить защитные маски, поскольку они могут стать «супер-распространителями» коронавируса. Об этом сообщил в беседе с порталом Ura.ru врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

«Например, если в самолете попадется один вирусоноситель, то, несмотря на то, что вам сделана прививка, вы можете получить дозу, которая преодолеет ваш иммунитет, и вы заболеете. Чаще всего привитые люди заболевают в бессимптомной форме и тоже становятся вирусоносителями. Сами начинают распространять этот вирус», – рассказал специалист.

По его словам, если маска надета на зараженном человеке, то вероятность того, что он заразит окружающих людей, падает примерно в четыре раза. Если на здоровом и он имеет контакт с инфицированным, то вероятность заражения коронавирусом падает в 25 раз.

Как рассказала инфекционист, врач высшей категории София Русанова, защитную маску нужно носить так, чтобы она плотно прилегала к лицу, при этом необходимо, чтобы она закрывала нос и рот. Менять ее лучше через каждые два часа по мере загрязнения.