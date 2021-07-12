Эпидемиолог предупредила о всплеске заболеваемости COVID-19 в сентябре 2021 года

Всплеск заболеваемости COVID-19 в России ожидается в сентябре-октябре 2021 года. Такое заявление сделала заведующая эпидемиологическим отделением Юго-Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» Юлия Соттаева, ее слова приводит «Фонтанка».

«По большому счету, ожидаем следующий подъем заболеваемости (COVID-19 — прим. ред.) в сентябре-октябре 2021 года. Что мы видим сейчас, он произошел в июне, колоссальный подъем», — заявила эпидемиолог.

Как пояснила специалист, одной из причин всплеска заболеваемости коронавирусом в июне стало возвращение людей на работу на крупные предприятия.

«Один из факторов — после локдауна возвращение людей на работу на крупные предприятия, где большая скученность населения. Заболевший в короткие сроки заражает большое количество людей», — сказала она.

Вторым фактором стало то, что в период отпусков большинство граждан сделали ПЦР-тесты для выезда на курорты и это помогло выявить бессимптомных носителей.

Соттаева подчеркнула, что мнение о том, что в период пандемии нельзя прививаться, в случае с ковидом неверно. Потому что COVID-19 – это не простая инфекция и она не укладывается в рамки обычных респираторных инфекций. Эпидемиолог заключила, что экстренная иммунизация остается актуальной, потому что позволяет подготовиться к следующей волне заболевания.



