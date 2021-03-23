"Абсолютный" медотвод от вакцинации против COVID-19: кто и как может получить

Медицинские причины для отвода от прививки могут быть временными и абсолютными, получить второй можно только если у пациента выраженная аллергия, которая называется анафилаксией. Об этом рассказали РБК опрошенные врачи.

Как пояснил заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний ФГБНУ НИИ вакцин и сывороток им. И. Мечникова РАМН, профессор Михаил Костинов, при наличии абсолютной причины для отвода от прививки человек никогда не будет вакцинирован от коронавирусной инфекции. Его можно получить, только если у пациента есть выраженная аллергическая реакция на первое введение вакцины против ковида.

«Все остальные, связанные с обострением заболеваний у человека, являются относительными и даются на две-четыре недели, чтобы человек выздоровел. Само по себе хроническое заболевание — это не противопоказание, а вот его обострение в какой-то период — это противопоказание», – пояснила терапевт, главврач клиники «Твой доктор» Татьяна Романенко.

Для получения справки нужно, в первую очередь, обратиться к своему терапевту, и если у человека уже наблюдалась аллергическая реакция, у него должна быть справка. Если такой справки на руках нет, то нужно обращаться за консультацией к узкому специалисту, например терапевту, который может дать временный медотвод, пока врач-аллерголог не подтвердит или не опровергнет противопоказания.

По онкологическим заболеваниям проконсультировать может только онколог. При беременности берется справка от акушера-гинеколога.

«Обычно пациент говорит: у меня такое-то заболевание, и я из-за него никогда не прививался. И вот мы начинаем разбираться, а что именно за заболевание», — сказала врач-терапевт Альбина Стрельченко.