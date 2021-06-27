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Что делать тем, кто не может получить вторую дозу вакцины "ЭпиВакКорона"?

Sobesednik.ru получил ответ из департамента здравоохранения Москвы и от вирусолога

Фото: АГН "Москва"

Как ранее писал Sobesednik.ru, сотрудник нашего сайта попал в неприятную ситуацию. В конце июня он сделал прививку вакциной «ЭпиВакКорона», на сайте госуслуг получил приглашение на повторную прививку через две недели, но в поликлинике его развернули — вакцины не оказалось, пришлось ехать в другой центр вакцинации.

В Москве есть сложности с получением даже второй дозы вакцины ЭпиВакКорона, которой по идее должны были обеспечить тех, кто уже начал прививаться. Sobesednik.ru отапрвил запрос в департамент здравоохранения Москвы о том, что происходит, и почему пациентов заранее не оповещают о том, что в поликлинике вакцины нет.

«В некоторых случаях для получения второго компонента вакцины против новой коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона», пациенты могут быть в индивидуальном порядке направлены в другую медицинскую организацию для проведения вакцинации, в которых второй компонент вакцины имеется в достаточном количестве, - ответили нам в ведомстве. – Сотрудники поликлиники должны заранее информировать об этом пациентов по телефону или СМС. Такие единичные ситуации связаны с неравномерным спросом на данную вакцину в разных медицинских учреждениях города».

Sobesednik.ru советует пациентам самим звонить в поликлинику, пользоваться горячей линией и узнавать о наличии вакцины. Сегодня спасение прививающихся – дело рук самих прививающихся.

Вирусолог, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектора» Александр Чепурнов дал совет, как быть в случае, если пациент не может получить вторую дозу «ЭпиВакКороны».

– Прививайтесь «Спутником V», никакого конфликта вакцин в данном случае не будет, при «ЭпиВакКороне» вырабатывается так мало белка, что это абсолютно безопасно, – говорит он. –Сколько раз уже нашими вирусологами были сказано, что «Спутник V» получился очень не плохим, но до обывателя сложно донести эту информацию.


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