"Мы и в сортире..." Россияне клянут Собянина за ревакцинацию

В российской столице продолжается самая активная и динамичная из всех регионов страны кампания по вакцинации населения от коронавируса. После введения мер по обязательной иммунизации отдельных граждан и недопуску непривитых в кафе и рестораны власти Москвы объявили о начале действия новой программы, получившей название ревакцинация.

Речь о повторной прививке, которая осуществляется в рамках утвержденного столичными властями протокола. Этот документ, к примеру, предполагает, что в сложные эпидемиологические периоды вакцинироваться необходимо каждые 6 месяцев, а при более благоприятной обстановке – всего раз в год.

«Повторная вакцинация уже доступна москвичам, которым первый компонент прививки был введен свыше шести месяцев тому назад», – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что врачи советуют вакцинироваться и тем, кто переболел COVID-19 более полугода назад. В конце сообщения к горожанам обратился и столичный градоначальник Сергей Собянин, который призвал их не пренебрегать возможностью гарантировать себе дополнительную защиту, тем более, что в последнее время в стране активно распространяется более агрессивный «индийский штамм».

По уже сложившейся традиции на этих новостях социальные сети в буквальном смысле взорвались комментариями. Причем, на каждое высказывание пользователей в поддержку принимаемых властями решения, находится едва ли не с десяток гневных, ироничных и откровенно агрессивных фраз.

«Какая еще ревакцинация? А толку, первый раз не дает гарантии того, что ты не заболеешь, во второй раз не даст, смысл то в чем?»;

«Спасибо! Я единороссам пожертвую. Пусть уколются»;

«Доктор Собянин – главврач Москвы»;

«А можно морковкой вакцинироваться?»;

«А может сразу флеш рояль из всех вакцин смешать, взбить в блендере и вколоть?»;

«Половина страны первую вакцинацию не прошла, а тут вторая уже»;

«Мы будем вакцинировать россиян везде. В аэропорту – в аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы и в сортире вакцинируем. Ха-ха»;

«Потом Собянина посадят, как самого ретивого вакцинатора. Приятного просмотра», – пишут пользователи.