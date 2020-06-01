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Собянин объявил о начале повторной вакцинации от COVID-19 с 1 июля в Москве

Пройти ревакцинацию можно любой вакциной, в Москве сейчас имеются в наличии "Спутник V" и "Спутник Лайт"

Фото: Дмитрий Мальтера

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о том, что с 1 июля можно пройти ревакцинацию от COVID-19 в павильонах «Здоровая Москва», а с 5 июля запись на ревакцинацию будет открыта в городских поликлиниках. Об этом он написал в своем блоге. 

«Массовая вакцинация от COVID-19 началась в Москве в начале декабря прошлого года. И сегодня многие москвичи, сделавшие прививку 5-6 месяцев назад, задают вопрос. Как поступить, если уровень антител начинает уменьшаться? Можно ли пройти повторную вакцинацию и тем самым возобновить или укрепить защиту от коронавируса? Совместно с Минздравом России мы выработали порядок ревакцинации от COVID-19. В обычных условиях она будет проводиться раз в год. Но сегодня – с учетом напряженной эпидемиологической обстановки, врачи рекомендуют сделать повторную прививку через 6 месяцев», — пишет Собянин. 

По его словам, вакцинироваться рекомендуется не только уже привившимся гражданам, но и тем, кто недавно переболел COVID-19. Причем сделать это нужно независимо от наличия и уровня антител.

Как отмечается, сделать повторную прививку можно с любой вакциной, зарегистрированной в Российской Федерации. На сегодняшний день в Москве имеются в наличии «Спутник V» (два компонента) и новая однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт». Выбрать можно любую из них, причем независимо от того, каким препаратом вы вакцинировались первый раз.

«Прошу вас, не пренебрегайте возможностью получить дополнительную защиту от вируса. Это крайне важно в условиях распространения более агрессивного штамма «дельта», из-за которого болезнь у многих людей протекает гораздо тяжелее. Сам я уже сделал прививку второй раз», — заключил он. 

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