"Либо в стадо, либо вон": россияне отчитали Попову из-за обязательной вакцинации

Сказать, что решение столичных властей о введении обязательной вакцинации для работников сферы услуг возмутило россиян – не сказать ничего. «Проклятья» в адрес главного санврача Москвы, столичной администрации и мэра Собянина посыпались мощной лавиной в первый же час после появления соответствующих новостей.

Немногим позднее, россияне принялись критиковать и Кремль, напоминая о том, что президент России Владимир Путин неоднократно высказывался исключительно за добровольный формат вакцинации и называл «обязаловку» недопустимым явлением. Однако все эти выступления главы государства оказались быстро нивелированы его пресс-секретарем Дмитрием Песковым, поддержавшим инициативу властей Москвы. Сложилась ситуация, при которой представители властей и чиновники старательно пытаются оправдать принятое решение, вызывая любым своим выступлением еще больший народный гнев.

К примеру, не так давно со своими комментариями по этому поводу выступила глава Роспотребнадзора России Анна Попова. В эфире телеканала «Россия 1» она рассказала о деталях принятого решения, а также призналась, что сама поручила своим подчиненным в регионах при необходимости вводить дополнительные требования в том числе по вакцинации.

«Речь идет о группе риска, о тех сотрудниках, которые по долгу своей работы имеют постоянный контакт с другими людьми. Мы тщательно контролируем ситуацию. И это было мое дополнительное поручение подчиненным во всех регионах по усилению мониторинга изменчивости вируса, эпидемиологической ситуации и введению дополнительных требований и мер при необходимости», – заявила Попова.

Разумеется, после этих слов свою порцию критики от россиян получила и главный санитарный врач страны. В социальных сетях многие в очередной раз называют принятое решение незаконным, а также отмечают, что у Поповой нет достаточной квалификации для того, чтобы вообще оценивать ситуацию. Не забывают россияне и о словах президента Путина, который, к слову, данную ситуацию до сих пор не комментировал.

«Путин говорил нельзя принуждать, только добровольно!»;

«Обязательной вакцинации в принципе не должно существовать»;

«Надоели уже, верещат будто с чумой борются. Процент смертности от ковида ни о чём. Если подсчитать»;

«Всем массово уволиться и пусть Попова сама работает за всех»;

«У нас в магазинах сидят одни и те же кассиры на кассах всю "эпидемию" и ничего с ними не случилось. Так почему они должны вакцинироваться, если их иммунитет работает?»;

«Теперь вырисовывается картина такая. Власть у работодателя над починёнными безоговорочная. Либо в стадо, либо вон»;

«Решение, противоречащее Конституции и принципу информированного согласия. Соблюдать преступные решения нельзя»;

«То есть первыми решили ликвидировать врачей и учителей»;

«Закон РФ не дает право Роспотребнадзору выдвигать подобные требования! Я уверен, что нет даже никакой законной бумаги об этом!»;

«Сейчас бы стоматолога слушать с натянутыми за уши другими меднаправлениями», – возмущаются в комментариях пользователи.