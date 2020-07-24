«Ни о каком принуждении речи не идёт»: политолог рассказал, как власти собираются прививать россиян

Отсюда и такое обилие гневных комментариев россиян в социальных сетях, взывающих к словам президента страны Владимира Путина, неоднократно повторявшего, что обязательная вакцинация в России является «недопустимой». Многие при этом продолжают удивляться тому, каким образом власти планируют реализовать обозначенный план.

Между тем, как утверждает известный российский политолог Илья Гращенков, особых поводов для беспокойства у граждан в сложившейся ситуации нет. Дело в том, отмечает специалист, что в рамках принятого властями столицы и ряда регионов решения не предусмотрено никаких мер воздействия, а потому авторы этой идеи, вероятнее всего, рассчитывают повысить темпы вакцинации и улучшить статистику исключительно за счёт бюджетников, на которых они имеют влияние. Что же касается остальных граждан, то их, добавляет эксперт, будут мотивировать совершенно иными способами.

«Обязательная вакцинация вовсю шагает по России, – пишет Гращенков в своём авторском телеграм-канале. – Вслед за Москвой, так называемую «обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан» решили ввести власти Подмосковья, Сахалина и Кемеровской области.

В действительности же ни о каком принуждении к вакцинации речи не идёт, поскольку нет никаких реальных мер воздействия и даже штрафов.