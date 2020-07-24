«Ни о каком принуждении речи не идёт»: политолог рассказал, как власти собираются прививать россиян

Со вчерашнего дня в российском обществе начала большими темпами нарастать тревога из-за возможного введения обязательной вакцинации в стране. И пока в Кремле продолжают утверждать, что речь о введении принудительной вакцинации в России никто не ведёт, реальная ситуация демонстрирует гражданам несколько иные признаки.
Так, после неожиданного объявления московскими властями обязательной вакцинации для работников сферы услуг, примеру столицы тут же последовали власти Подмосковья. Позднее появились данные о том, что новый механизм команды Собянина решили внедрить на местах также власти Сахалина и Кемеровской области. Эксперты тем временем не исключают, что список субъектов, перенимающих этот опыт, будет пополняться.
Отсюда и такое обилие гневных комментариев россиян в социальных сетях, взывающих к словам президента страны Владимира Путина, неоднократно повторявшего, что обязательная вакцинация в России является «недопустимой». Многие при этом продолжают удивляться тому, каким образом власти планируют реализовать обозначенный план.
Между тем, как утверждает известный российский политолог Илья Гращенков, особых поводов для беспокойства у граждан в сложившейся ситуации нет. Дело в том, отмечает специалист, что в рамках принятого властями столицы и ряда регионов решения не предусмотрено никаких мер воздействия, а потому авторы этой идеи, вероятнее всего, рассчитывают повысить темпы вакцинации и улучшить статистику исключительно за счёт бюджетников, на которых они имеют влияние. Что же касается остальных граждан, то их, добавляет эксперт, будут мотивировать совершенно иными способами.
«Обязательная вакцинация вовсю шагает по России, – пишет Гращенков в своём авторском телеграм-канале. – Вслед за Москвой, так называемую «обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан» решили ввести власти Подмосковья, Сахалина и Кемеровской области.
В действительности же ни о каком принуждении к вакцинации речи не идёт, поскольку нет никаких реальных мер воздействия и даже штрафов.
Просто власти решили надавить на бюджетников через подведомственные организации и назначить ответственных в случае, если план провалится.
Привьют в итоге в основном подконтрольных бюджетников и хотя бы на данном направлении смогут продвинуться в своих планах на вакцинацию.
Уговорить уколоться других граждан планируют средствами пропаганды. Ведь во всех распоряжениях есть пункт, согласно которому планируется повысить количество «информационных мероприятий». Фактически говорится о кампании по продвижению прививок через инфлюенсеров и лидеров мнений в сети».
Теги: #вакцинация, #коронавирус
Рубрика: Общество