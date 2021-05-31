Петербургские власти заблокировали журналистов за вопросы о коронавирусе

Пресс-служба комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга запретила журналистам задавать вопросы в специальном чате WhatsApp. Это произошло после неоднократных попыток сотрудников СМИ уточнить информацию о статистике по коронавирусу, которую перестали публиковать городские власти. Об этом Sobesednik.ru сообщили сами журналисты.
Первой вопрос задала журналист «РБК Петербург»:
«Планирует ли комздрав публиковать информацию по количеству госпитализаций с коронавирусом? Или отвечать на запросы СМИ? Или проводить пресс-конференцию по эпидемиологической ситуации?»
К этим вопросам присоединились журналисты «Новой газеты», «Бумаги» и MR7. После этого пресс-секретарь комитета по здравоохранению Петербурга Ольга Рябинина изменила настройки группы, разрешив отправлять сообщения только администраторам.
Власти Петербурга не публикуют данные о госпитализациях со 2 июня. Причины такого решения официально не назывались. О данных по Covid-19 в городе можно судить только по публикациям федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией. Так, по состоянию на 16 июня в Петербурге продолжается рост заболевших: 927 за 24 часа против 902 накануне.
По неофициальным данным «Фонтанки», за последние две недели уровень госпитализаций достиг 800 в сутки – это больше, чем во время первой волны пандемии. При этом власти Петербурга не отвечают на запросы журналистов о ситуации с коронавирусом в городе.
Ранее комитет по здравоохранению Северной столицы также вёл себя не слишком дружелюбно с прессой. Один из корреспондентов рассказал Sobesednik.ru, что его отказались добавлять в чат после критических публикаций о состоянии с коронавирусом в городе.
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Рубрика: Здоровье