Петербургские власти заблокировали журналистов за вопросы о коронавирусе

Пресс-служба комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга запретила журналистам задавать вопросы в специальном чате WhatsApp. Это произошло после неоднократных попыток сотрудников СМИ уточнить информацию о статистике по коронавирусу, которую перестали публиковать городские власти. Об этом Sobesednik.ru сообщили сами журналисты.

Первой вопрос задала журналист «РБК Петербург»:

«Планирует ли комздрав публиковать информацию по количеству госпитализаций с коронавирусом? Или отвечать на запросы СМИ? Или проводить пресс-конференцию по эпидемиологической ситуации?»

К этим вопросам присоединились журналисты «Новой газеты», «Бумаги» и MR7. После этого пресс-секретарь комитета по здравоохранению Петербурга Ольга Рябинина изменила настройки группы, разрешив отправлять сообщения только администраторам.