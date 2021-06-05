Власти Петербурга перестали публиковать ковидную статистику на время ПМЭФ

Администрация Санкт-Петербурга ранее ежедневно публиковала отчеты о числе госпитализаций в связи с коронавирусом и количестве свободных коек в городе. 2 июня, в день начала Петербургского экономического форума эти сведения пропали из отчета, а с 3 июня он и вовсе перестал публиковаться. На это обратило внимание городское издание «Фонтанка».

«На фоне стабильных отчетов оперштаба о восьми сотнях новых случаев коронавируса альтернативная статистика давала более глубокое понимание картины развития пандемии в Петербурге», — пишут журналисты. Отчеты Смольного не раз демонстрировали критическое состояние коечного фонда и вынуждали власти принимать соответствующие меры, на его данные не раз ссылался и Sobesednik.ru.

На момент 5 июня отчета по ковидной статистикой на сайте руководства Северной столицы нет, а в местном комитете по здравоохранению отказываются это комментировать. Не готовы говорить об этом и в офисе вице-губернатора Олега Эргашева.

Также «Фонтанка» обращает внимание, что власти города отказываются предоставить статистику госпитализаций гостей ПМЭФ с ковидом, хотя ранее они подтверждали «единичные» случаи болезни на форуме. За комментариями журналистов отправляют в частную компанию Росконгресс, которая выступает как организатор мероприятия.