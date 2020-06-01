"Народ все помнит": Политолог раскрыл последствия введения ограничений в России

Обязательная вакцинация от коронавируса и новый локдаун – вот, пожалуй, главные тревоги огромного числа россиян в последние недели. И, надо сказать, тревоги эти появились не на пустом месте. Их сформировали многочисленные словесные интервенции от представителей власти самого разного уровня, наводящие граждан на мысли о том, что в стране ведется подготовка к принятию подобного решения.

Примечательно, что о недопустимости обязательного формата вакцинации неоднократно говорил российский президент Владимир Путин, но его слова только добавляют россиянам тревоги, поскольку ассоциаций в этом смысле у них хватает. Многие, к примеру, вспоминают о том, что Владимир Владимирович в свое время заявлял о недопустимости повышения пенсионного возраста, а также утверждал, что в изменении Конституции страны нет никакого смысла. Впрочем, эксперты считают такой сценарий маловероятным.

Куда более высокие риски, убеждены специалисты, приходятся на вероятность введения в России нового локдауна. Причем рост статистики по коронавирусу в данном случае только приближает принятие этого решения. Более того, в отдельных регионах уже появились предпосылки для его введения на практике. Так, в Москве введен режим нерабочих дней из-за всплеска заболеваемости, в Петербурге после ПМЭФ вводят ограничения на работу ряда заведений, а власти Ивановской области и вовсе перекрыли въезды на территорию региона. В общем и целом, наблюдается полный набор признаков приближения того, чего боятся россияне, высказывая свои опасения в социальных сетях едва ли не после каждого выступления тех или иных представителей власти с заявлениями о низких темпах вакцинации и усугублении эпидемиологической ситуации.

Между тем, как отмечает политолог Александр Семенов, российские власти, решившись ввести новый локдаун, создадут для себя и страны в целом новые проблемы. По словам эксперта, последствия в данном случае могут коснуться в том числе сентябрьских выборов в Государственную думу.

«Хотите мой прогноз? Введение нового локдауна приведет не только к снижению темпов вакцинации в стране, но еще и создаст ряд серьезных проблем с предстоящими парламентскими выборами, в том числе с их легитимностью.

В данном случае сработает обычная защита встречной установки, поскольку власть у нас фактически всегда забывает о своих прошлых заявлениях, а народ – напротив, все помнит.

А текущие низкие темпы вакцинации связаны с тем, что не принимаются во внимание «канальные факторы», как их называл Курт Левин. Самая обычная социальная психология», – пишет Семенов в своем авторском Telegram-канале.