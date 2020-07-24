Савельев Михаил
Сегодня, в 16:20

Георгий Федоров: нельзя исключать введения локдауна в России

Эксперты все чаще отмечают, что в подготовке к выборам власти все чаще используют два ключевых инструмента

Фото: Global Look Press

В последнее время эксперты все чаще отмечают, что в подготовке к предстоящим парламентским выборам, которые пройдут в сентябре текущего года, российские власти все чаще используют два ключевых и довольно действенных инструмента, которые призваны обеспечить «Единой России» необходимый итоговый результат.

И если прежде внимание подавляющего большинства политологов было обращено к первому инструменту – активной зачистке политического поля через давление на несистемную оппозицию, – то сегодня у них возникают подозрения о подготовке к использованию второго инструмента – «коронавирусных» ограничений.

На эти выводы экспертов наталкивают недавние решения властей ряда регионов о введении новых ограничений. К примеру, столичный градоначальник объявил в Москве нерабочую неделю, мотивировав это решение ростом числа заболевших, вводят определенные ограничения и власти Петербурга, а Ивановская область даже перекрыла границы. Да и общая риторика высокопоставленных чиновников выглядит так, словно страну готовят к введению очередных мер, которые мало кому понравятся.

«Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в Москве вводятся нерабочие дни с 15 по 19 июня, а также ряд других ковидных ограничений. Я сейчас не хочу рассуждать об эпидемиологической ситуации в городе. Но общий информационный фон выглядит так, что нельзя исключать сценария, при котором новый локдаун введут ближе к сентябрю. Или же будут введены серьезные ограничения по уличной активности граждан. 

Отменять выборы, вероятнее всего, не станут, однако проведение предвыборной кампании в данном случае будет сильно затруднено. Разумеется, только для оппозиции, а не для «Единой России». Административный ресурс ведь никто не отменял», – пишет Федоров в своем авторском Telegram-канале.

Персона
Культура и ТВ 3 дня назад

Сергей Пенкин о совместном концерте с Цоем, участии в "Трех аккордах" и о том, почему мы все "куколки". Большое интервью певца "Собеседнику" (видео)

Общество 1 неделю назад

Арктический, дальневосточный, "золотой" гектар: почему буксует программа выдачи бесплатных земель

Политика 1 неделю назад

Наукоград Дубну превращают в свалку. Кто виноват: мусорная реформа или друг Путина?

Политика 2 недели назад

Союз миллиардеров: семьи экс-лидеров бывших республик СССР скупают недвижимость в Москве и Подмосковье

Политика 1 месяц назад

"Справедливость" за деньги: как эсеры получают донаты от коррумпированного бизнеса

Политика 2 месяца назад

У сына сенатора Мизулиной нашлась квартира в Москве за 100 млн рублей

Политика 1 час назад

"А мне все равно": Путин не обещает, что Навальный выйдет из колонии живым

Политика 1 час назад

"Власть насмехается над народом и боится его": Соловей рассказал о политической элите в России

Политика 1 час назад

"Члены НАТО несут ответственность за поддержку обороны Украины", – Борис Джонсон

Общество 1 час назад

"Есть много странностей": Гращенков прокомментировал неожиданные ограничения от властей

Общество 2 часа назад

"Россияне, готовьтесь": общество встревожено решениями Собянина, Воробьева и Беглова

Общество 2 часа назад

Редакция "Эха Москвы" призвала Кремль вернуть "Дождю" аккредитацию в пуле

Общество 2 часа назад

Власти Подмосковья ужесточили коронавирусные ограничения

Политика 4 часа назад

Закрытый суд в Минске отклонил жалобу россиянки Сапеги. Ей вменяют минимум две статьи

Общество 5 часов назад

"У Собянина истерика из-за отставки": политик раскрыл причины новых ограничений в Москве

Общество 5 часов назад

Синдеева: Никаких изменений в редакционной политике "Дождя" не будет

Общество 5 часов назад

"Понравилось "щемить" население": россияне недовольны новыми ограничениями в Петербурге

Общество 5 часов назад

Укол на удачу: поднимут ли суперпризы от Собянина и Воробьева уровень вакцинации

Общество 6 часов назад

Минобрнауки рекомендует столичным вузам перевести занятия в онлайн

Политика 6 часов назад

Белый дом объяснил слова Байдена об "обмене" киберпреступниками с Россией

Политика 7 часов назад

Американский суд отверг все претензии Дерипаски по санкциями Минфина США

Политика 8 часов назад

Заявление G7, победа Джоковича, ковидные ограничения в России. Главное к 14 июня

Политика 9 часов назад

Байден не обещает успеха с Путиным: у него огромная власть и нет идеологии

Политика 20 часов назад

Все мы теперь немножко экстремисты. Итоги недели одним предложением

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика