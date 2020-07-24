Георгий Федоров: нельзя исключать введения локдауна в России

В последнее время эксперты все чаще отмечают, что в подготовке к предстоящим парламентским выборам, которые пройдут в сентябре текущего года, российские власти все чаще используют два ключевых и довольно действенных инструмента, которые призваны обеспечить «Единой России» необходимый итоговый результат.

И если прежде внимание подавляющего большинства политологов было обращено к первому инструменту – активной зачистке политического поля через давление на несистемную оппозицию, – то сегодня у них возникают подозрения о подготовке к использованию второго инструмента – «коронавирусных» ограничений.

На эти выводы экспертов наталкивают недавние решения властей ряда регионов о введении новых ограничений. К примеру, столичный градоначальник объявил в Москве нерабочую неделю, мотивировав это решение ростом числа заболевших, вводят определенные ограничения и власти Петербурга, а Ивановская область даже перекрыла границы. Да и общая риторика высокопоставленных чиновников выглядит так, словно страну готовят к введению очередных мер, которые мало кому понравятся.

«Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в Москве вводятся нерабочие дни с 15 по 19 июня, а также ряд других ковидных ограничений. Я сейчас не хочу рассуждать об эпидемиологической ситуации в городе. Но общий информационный фон выглядит так, что нельзя исключать сценария, при котором новый локдаун введут ближе к сентябрю. Или же будут введены серьезные ограничения по уличной активности граждан.

Отменять выборы, вероятнее всего, не станут, однако проведение предвыборной кампании в данном случае будет сильно затруднено. Разумеется, только для оппозиции, а не для «Единой России». Административный ресурс ведь никто не отменял», – пишет Федоров в своем авторском Telegram-канале.