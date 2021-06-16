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Треть москвичей за "нерабочие дни". Треть считают, что это несправедливо

37% москвичей поддерживают "нерабочие дни" Собянина. Ещё 37% считают, что убытки должен нести бюджет, а не бизнес

Фото: Global Look Press

Решение мэра Москвы Сергея Собянина ввести с 15 по 20 июня режим «нерабочих дней с сохранением заработной платы» из-за роста коронавирусных ограничений поддерживают 37% опрошенных жителей города. Столько же раскритиковали городскую администрацию: они считают, что это несправедливо, когда ограничения вводит государство, а платить за них должен бизнес. Эти деньги, по их мнению, должны быть выделены из государственного бюджета.

Среди тех, кто выступает за новый локдаун, напоминают о том, что распространение коронавируса принимает неутешительные обороты в странах Латинской Америки и в Индии. Они настаивают на контроле эпидемиологической ситуацией, пишет РБК со ссылкой на исследование портала SuperJob.

При этом более строгие меры вплоть до закрытия границ, повторного режима самоизоляции и обязательной вакцинации предлагают лишь 14% опрошенных. 27% поддерживают ужесточение мер (удаленка, запрет «шабашей на стадионах»), но выступают против локдауна. 41% горожан высказываются против дополнительных ограничений.

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