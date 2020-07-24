Савельев Михаил
Сегодня, в 12:00

"У Собянина истерика из-за отставки": политик раскрыл причины новых ограничений в Москве

Рост заболеваемости в столице довел главу московской администрации до шагов, от которых его предостерегали эксперты

Фото: Global Look Press

Возможно, никто из экспертов на фоне массы негатива, вылившегося в последние месяцы в адрес столичного градоначальника Сергея Собянина, даже не ожидал, что ситуация вокруг его персоны усугубится настолько, что все прежние разговоры о чрезмерности и непродуманности вводимых московскими властями ограничительных мер и призывы избавить город от заезжего управленца покажутся лишь «предварительными ласками». Но именно так и происходит в последние недели.

Причем во многом вина за эту ситуацию лежит на самом Сергее Семеновиче, считают политологи. Ведь уже неоднократно отмечалось, что власти Москвы за период пандемии приняли огромное количество «раздражительных» для населения решений, которое практически полностью подорвало доверие граждан. Как итог, Собянину пришлось в буквальном смысле жаловаться на низкие темпы вакцинации и давать непрозрачные намеки на приближение новых проблем.

Не помогло и это, а потому процесс ушел в новую, куда более неблагоприятную фазу. Рост заболеваемости коронавирусом в городе в итоге довел главу московской администрации до шагов, от которых его предостерегали эксперты – он начал вводить новые ограничения. Так, недавно Собянин объявил о подписании указа, согласно которому в столице вводятся нерабочие дни в период 15-19 июня, фактически горожанам придется «отдыхать» девять дней подряд.

Между тем, как считает соучредитель Нацфонда развития регионов РФ и глава коалиции «Третья Сила», реальные причины таких действий Сергея Семеновича заключаются вовсе не в желании остановить рост заболеваемости, а в том, что до него якобы дошли слухи о готовящейся досрочной отставке с поста мэра Москвы. Тем самым, убежден эксперт, Собянин демонстрирует федеральному центру свою готовность бороться за теплое место в кабинете на Тверской.                  

«Собянин идет ва-банк, объявляя третью волну коронавируса, которая в сравнении с уровнем эпидемии составляет лишь статистическую погрешность. Вероятнее всего, ему стало известно о планах отправить его в досрочную отставку, а потому и начал беситься. Плохо, когда в стране отсутствует сильная федеральная власть и некому остановить самодурство.

Собянин фактически поставил под угрозу проведение съездов партий, в том числе «Единой России», а также проведение Единого Государственного Экзамена и ряда других мероприятий. И все это из-за того, что в Москве стало больше на одну тысячу заболевших. Как это можно назвать? У Собянина истерика, не иначе. Ну и еще подлое желание выпятить собственную значимость. Хотя сейчас мы отчетливо видим, что нам такой мэр не нужен», – пишет Скурлатов в своем авторском Telegram-канале.

Персона
Культура и ТВ 3 дня назад

Сергей Пенкин о совместном концерте с Цоем, участии в "Трех аккордах" и о том, почему мы все "куколки". Большое интервью певца "Собеседнику" (видео)

Общество 1 неделю назад

Арктический, дальневосточный, "золотой" гектар: почему буксует программа выдачи бесплатных земель

Политика 1 неделю назад

Наукоград Дубну превращают в свалку. Кто виноват: мусорная реформа или друг Путина?

Политика 2 недели назад

Союз миллиардеров: семьи экс-лидеров бывших республик СССР скупают недвижимость в Москве и Подмосковье

Политика 1 месяц назад

"Справедливость" за деньги: как эсеры получают донаты от коррумпированного бизнеса

Политика 2 месяца назад

У сына сенатора Мизулиной нашлась квартира в Москве за 100 млн рублей

Общество 13 минут назад

Власти Подмосковья ужесточили коронавирусные ограничения

Политика 1 час назад

Закрытый суд в Минске отклонил жалобу россиянки Сапеги. Ей вменяют минимум две статьи

Общество 2 часа назад

Синдеева: Никаких изменений в редакционной политике "Дождя" не будет

Общество 2 часа назад

"Понравилось "щемить" население": россияне недовольны новыми ограничениями в Петербурге

Общество 2 часа назад

Укол на удачу: поднимут ли суперпризы от Собянина и Воробьева уровень вакцинации

Общество 3 часа назад

Минобрнауки рекомендует столичным вузам перевести занятия в онлайн

Политика 4 часа назад

Белый дом объяснил слова Байдена об "обмене" киберпреступниками с Россией

Политика 4 часа назад

Американский суд отверг все претензии Дерипаски по санкциями Минфина США

Политика 5 часов назад

Заявление G7, победа Джоковича, ковидные ограничения в России. Главное к 14 июня

Политика 6 часов назад

Байден не обещает успеха с Путиным: у него огромная власть и нет идеологии

Политика 17 часов назад

Все мы теперь немножко экстремисты. Итоги недели одним предложением

Происшествия 20 часов назад

Глава Кисловодска введен в кому. Он упал с электросамоката на скорости 55 км/ч

Общество 21 час назад

Акционист Крисевич проведет два месяца в СИЗО из-за акции на Красной площади

Общество 22 часа назад

Россию накрывает летний карантин: в Иваново вслед за Собяниным усилили меры и ввели пропускной режим

Общество 23 часа назад

"По экономике я бы им даже два не поставила": Что в рунете пишут о новых "нерабочих" днях

Общество 1 день назад

Нерабочие дни "с сохранением зарплаты": как это было в 2020-м и может ли повториться по всей России в 2021 году

Общество 1 день назад

Собянин введет летом новый карантин в Москве? Что известно о возвращении цифровых пропусков

Общество 1 день назад

Обморок на "Евро" и НАТО без ядерных ракет в Европе. Новости к утру 13 июня

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика