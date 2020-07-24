"У Собянина истерика из-за отставки": политик раскрыл причины новых ограничений в Москве

Возможно, никто из экспертов на фоне массы негатива, вылившегося в последние месяцы в адрес столичного градоначальника Сергея Собянина, даже не ожидал, что ситуация вокруг его персоны усугубится настолько, что все прежние разговоры о чрезмерности и непродуманности вводимых московскими властями ограничительных мер и призывы избавить город от заезжего управленца покажутся лишь «предварительными ласками». Но именно так и происходит в последние недели.

Причем во многом вина за эту ситуацию лежит на самом Сергее Семеновиче, считают политологи. Ведь уже неоднократно отмечалось, что власти Москвы за период пандемии приняли огромное количество «раздражительных» для населения решений, которое практически полностью подорвало доверие граждан. Как итог, Собянину пришлось в буквальном смысле жаловаться на низкие темпы вакцинации и давать непрозрачные намеки на приближение новых проблем.

Не помогло и это, а потому процесс ушел в новую, куда более неблагоприятную фазу. Рост заболеваемости коронавирусом в городе в итоге довел главу московской администрации до шагов, от которых его предостерегали эксперты – он начал вводить новые ограничения. Так, недавно Собянин объявил о подписании указа, согласно которому в столице вводятся нерабочие дни в период 15-19 июня, фактически горожанам придется «отдыхать» девять дней подряд.

Между тем, как считает соучредитель Нацфонда развития регионов РФ и глава коалиции «Третья Сила», реальные причины таких действий Сергея Семеновича заключаются вовсе не в желании остановить рост заболеваемости, а в том, что до него якобы дошли слухи о готовящейся досрочной отставке с поста мэра Москвы. Тем самым, убежден эксперт, Собянин демонстрирует федеральному центру свою готовность бороться за теплое место в кабинете на Тверской.

«Собянин идет ва-банк, объявляя третью волну коронавируса, которая в сравнении с уровнем эпидемии составляет лишь статистическую погрешность. Вероятнее всего, ему стало известно о планах отправить его в досрочную отставку, а потому и начал беситься. Плохо, когда в стране отсутствует сильная федеральная власть и некому остановить самодурство.

Собянин фактически поставил под угрозу проведение съездов партий, в том числе «Единой России», а также проведение Единого Государственного Экзамена и ряда других мероприятий. И все это из-за того, что в Москве стало больше на одну тысячу заболевших. Как это можно назвать? У Собянина истерика, не иначе. Ну и еще подлое желание выпятить собственную значимость. Хотя сейчас мы отчетливо видим, что нам такой мэр не нужен», – пишет Скурлатов в своем авторском Telegram-канале.