Ефремов получил право на смягчение условий в тюрьме: он сможет чаще видеться с женой

Как рассказали Sobesednik.ru в ОНК Москвы, Михаила Ефремова могут перевести на облегченные условия жизни в колонии.

Сегодня, 4 июня, минуло полгода, как актер отбывает наказание в исправительной колонии №4 города Алексеевка Белгородской области (а со дня злополучной аварии 8 июня 2021 года пройдет ровно год). И это не просто отметка в календаре заключенного, а важная для него дата: с этого дня он имеет право попросить руководство учреждения перевести его с общих условий содержания на облегченные.

Что означает смягчение условий для Ефремова, Sobesednik.ru рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) г. Москвы Алексей Мельников.

– В исправительных колониях условия содержания делятся на обычные, облегченные и строгие, – пояснил Sobesednik.ru Алексей Мельников. – Как разъясняет ФСИН, с момента попадания в места не столь отдаленные осужденный содержится в обычных условиях.

Спустя 6 месяцев отбывания наказания в ИК общего режима, через 9 месяцев в ИК строгого режима и через 12 месяцев в ИК особого режима (кроме осужденных пожизненно: для них смена условий содержания со строгих на общие позволена только после 10 лет отсидки) заключенный может быть переведен в облегченные условия содержания, предполагающие увеличение количества всех доступных в тюрьме «благ».

Секретарь ОНК Москвы Алексеq Мельников//фото: Instagram

Решение об улучшении или ухудшении условий содержания заключенных принимает комиссия в составе представителей администрации колонии. Осужденный вправе самостоятельно подать заявление с просьбой о переводе на облегченный режим на имя начальника исправительного учреждения. Но дальше – все на усмотрение администрации.

Перевод на облегченный режим считается мерой поощрения осужденного за примерное поведение, добросовестное отношение к работе, положительное проявление себя в культурно-массовых мероприятиях, – говорит ответсек ОНК Москвы. – Соответственно, главные условия – это соблюдение режима и правил, установленных в колонии, качественный труд, отсутствие взысканий за нарушение порядка, участие в культурной и общественной жизни учреждения.

– Адвокат актера Петр Хархорин неоднократно, в том числе и в интервью сайту Sobesednik.ru, говорил о том, что взыскания у Михаила Ефремова отсутствуют, что он отличается примерным поведением, что все относятся к нему с заслуженным уважением.

Также, как первым написал Sobesednik.ru, Ефремов добросовестно с первого дня пребывания в ИК №4 трудится швеей-мотористом, ежедневно по 8 часов вставляя замки в молнии для спецкостюмов «Каспер», применяемых в том числе в инфекционных отделениях больниц, в «красных зонах», где в наши дни находятся и больные коронавирусом. Поэтому, полагаю, у него не должно возникнуть препятствий к переводу, напротив, он к настоящему времени имеет для этого все необходимые показатели.

Михаил Ефремов во время суда//фото: Global Look Press

Смягчение условий не подразумевает никаких изменений в плане соблюдения распорядка дня, сокращения количества рабочих часов или каких-то иных послаблений такого рода. Оно заключается в увеличении стандартных для режима учреждения количестве свиданий, посылок и передач, расходуемых денежных средств с лицевого счета и прочего.

Итак, что конкретно изменится для Михаила Олеговича, если в случае его прошения примут положительное решение? Сейчас он может тратить денег, помимо заработанных на зоне, – только 3 МРОТ в месяц, а сможет – без ограничений; сейчас ему положены 4 долгосрочных свидания в год, а будет позволено – 6; сейчас посылок и передач разрешено 6 в год, а будет – 12; сейчас бандеролей разрешено 6 в год, а будет – 12.

Кое-какие аспекты остаются при этом переводе без изменений: это проживание (в общежитии), число краткосрочных свиданий (6 в год), часов прогулки (без ограничений). Вести себя после перевода придется все так же хорошо, ведь у ФСИН есть право перевести заключенного в случае плохого поведения и на строгие условия, которые резко сокращают количество свиданий (до двух краткосрочных и двух долгосрочных в год), посылок с передачами (до трех в год) и бандеролей (до трех в год). Тратить на строгих условиях, помимо зарплаты, можно всего 2 МРОТ в месяц, жить придется изолированно и гулять лишь полтора часа в день.