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29 мая, суббота

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"Команда 29": МВД препятствует расследованию СК об ударившем женщину полицейском

Общество
11:07, 31 мая 2021

"Команда 29": МВД препятствует расследованию СК об ударившем женщину полицейском
Маргарита Юдина // Скриншот из Youtube
Маргарита Юдина // Скриншот из Youtube

Главное следственное управление Следственного комитета Санкт-Петербурга все же начало доследственную проверку в отношении неустановленного полицейского с «запотевшим забралом», который с разбегу ударил 54-летнюю Маргариту Юдину ногой в живот за то, что она спросила его о причине задержания другого мужчины на митинге в поддержку Алексея Навального. Об этом сообщает правозащитное объединение адвокатов «Команда 29», которое ведет дело Юдиной.

Двумя днями ранее питерский правозащитник Динар Идрисов писал, что СК отказался возбуждать уголовное дело по факту случившегося, теперь это может измениться.

Как сообщает адвокат Евгений Смирнов, следователи регионального ГСУ СК уже провели опрос нескольких свидетелей, изучили записи с камер, а также провели медэкпертизу, которая показала, что здоровью г-жи Юдиной действительно был нанесен легкий вред.

«Сейчас дело осталось за малым: найти того самого Колю [так представился неизвестный в маске, приходивший извиняться к ней в палату, — прим. Sobesesednik.ru], который предположительно пнул Маргариту в тот злополучный день.

Но насколько нам стало известно, полиция отказывается сотрудничать со следствием, препятствует ходу производства доследственной проверки и не сообщает, кто же этот человек», — поясняет защитник петербурженки.

Напомним, что в результате падения на асфальт женщина получила черепно-мозговую травму. После этого Роспотребнадзор счел незаконным посещение полицейскими Маргариты Юдиной в больнице, а адвокаты выяснили, что по внутреннему распорядку МВД официальные извинения приносят совсем не так и потребовали от ведомства принести их по регламенту.

Теги: #Митинги в поддержку Навального #Команда 29

Рубрика: Общество

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Маргарита Юдина // Скриншот из Youtube

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