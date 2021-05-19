Суд решил, стоит ли наказывать блогера Владимира Соловьева за "ничтожества" и "сопляка"

Дорогомиловский районный суд Москвы вынес решение по иску директора «Открытой России» Андрея Пивоварова к блогеру Владимиру Соловьеву, который в октябре 2020 года разразился оскорбительной тирадой в своем YouTube-шоу «Соловьев live». Пивоваров требовал пять миллионов рублей за фразы «мерзкая сволочь» и «ничтожества».

Как сообщили в суде, в удовлетворении иска отказано. Сам Пивоваров заявил Sobesednik.ru, что не питал иллюзий относительно итогов слушаний.

– Конечно, мы не питали иллюзий относительно этого суда. Когда по аналогичным поводам Пригожин подает иски к журналистам, все решается в его пользу. Это заседание – очередное подтверждение того, что суд у нас абсолютно подконтролен Кремлю и его пособникам. Но дело было не в денежной компенсации. Мы хотели, чтобы Соловьев тщательнее следил за своими словами, – сказал Пивоваров.

Он добавил, что ответчики в ходе слушаний несколько раз меняли свою позицию относительно того, кто именно публикует видео на канале.

Адвокат ответчика Шота Горгадзе, в свою очередь, прокомментировал итоги суда в своем Telegram-канале.

– Кстати, у меня вопрос к Пивоварову! А что, Ходорковский перестал денег давать, что вы были вынуждены пойти по судам с протянутой рукой и просьбой пять миллионов рублей за право сказать о вас правду? И кто оценил Вашу честь в эту сумму? Мне кажется, Вы себе льстите, – заявил адвокат политического блогера.

Как ранее сообщал Sobesednik.ru, во время эфира в YouTube Соловьев раскритиковал обращение главы «Открытки» к спортсмену Хабибу Нурмагомедову. Тот назвал «тварью» президента Франции Эмманюэля Макрона, а также заявил, что политик оскорбляет чувства верующих «под лозунгом свободы слова».

«Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиарда верующих мусульман. Да унизит их Всевышний в этой жизни, и в следующей. Аллах скор в расчете и вы это увидите», – написал Хабиб Нурмагомедов в своем Instagram.

Пивоваров в ответ назвал Нурмагомедова «позором России». Через несколько дней его мнение раскритиковал Соловьев. Среди прочего, он сказал: «несчастная, мерзкая сволочь по фамилии Пивоваров», «ты, скотина», «сопляк, живущий на деньги Ходорковского», а также «вот это ничтожество решило, что имеет право говорить от лица России» и «ты, негодяй, что ты сделал для страны, чтобы рот свой открывать на Хабиба?»

В 2017 году Генпрокуратура РФ признала нежелательной зарегистрированную в Великобритании организацию «Открытая Россия». В итоге «Открытка» продолжила работу в России в качестве общественного движения без регистрации.