Пост Хабиба, назвавшего Макрона “тварью", набрал миллион лайков за час 

Боец смешанных единоборств, который недавно завершил карьеру, резко высказался в Instagram о президенте Франции.

«Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиарда верующих мусульман», – написал спортсмен.

Сообщение чемпиона поддержали мусульмане со всего мира, оставляя комментарии к записи на русском, арабском, английском и других языках. За один час после публикации поста о Макроне Хабибу поставили лайки более миллиона пользователей.

После скандального убийства учителя Самуэля Пети, который показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда из «Шарли Эбдо», президент Франции испытывает давление мусульман со всего мира. По его решению, этот журнал и дальше будет печататься во Франции.

Ранее Эммануэля Макрона уже называл «террористом» Рамзан Кадыров.

«Мы, мусульмане, любим нашего Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) больше, чем наших матерей, отцов, детей, жён и всех остальных близких нашему сердцу людей», – пишет Хабиб.

Напомним, что в июле спортсмен потерял отца. Абдулманап Нурмагомедов скончался из-за последствий заболевания коронавирусом.