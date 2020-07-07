Отец и сын Нурмагомедовы по-разному относились к вирусу

Отец известного бойца Абдулманап Нурмагомедов стал самой известной персоной из жертв «чумы 2020 года». К кончине привели осложнения на сердце после коронавируса.

После смерти о человеке принято говорить только хорошее. Но в отношении Нурмагомедова-старшего все так делали и при жизни. Того, кто воспитал армию спортсменов-бойцов, часто называли самым добрым человеком Дагестана.

Одним из первых соболезнования выразил Владимир Путин, лично позвонивший Хабибу. Бессчетное количество спортсменов из самых разных видов высказались в прессе. Самым неоднозначным образом – фигуристка Ирина Роднина: «Думаю, его смерть будет для многих уроком. Если сказали носить маски, перчатки и применять дезинфицирующие средства и сидеть дома – то цивилизованный человек должен следовать этим требованиям». Возможно, прославленная фигуристка что-то знает. А может, просто опирается на информацию телеграм-канала «База», согласно которой после выявления вирусной пневмонии Абдулманап продолжал заниматься зарядкой вопреки требованиям врачей и отказывался делать тесты на коронавирус.

В то же время Хабиб относился к теме вируса предельно серьезно. Еще за месяц до заболевания отца он призывал отнестись к вирусу со всей серьезностью, объясняя его сурой из Корана, а потом даже спорил с подписчиками в инстаграме: «У нас в соседней деревне 14 человек умерло. Извини, что не такой умный, как ты».

О кончине отца чемпион кратко высказался только на похоронах. Возможно, серьезные осложнения начались за несколько дней до смерти.

Фото с отцом и многозначительной подписью Father Хабиб выложил еще 29 июня.

Ближайший бой Хабиба против Дастина Гейджи, возможно, не состоится. До этого бой дагестанца отменялся из-за закрытия границ.

– Должно пройти какое-то время, прежде чем Хабибу нужно будет об этом подумать. Сейчас это абсолютно неуместно, – рассуждает глава бойцовской организации Fight Nights Global Камил Гаджиев. – Любое решение – отменять бой или, собравшись, провести его – можно понять.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №25-2020 под заголовком «Отец и сын по-разному относились к вирусу».