Глава РАН о последствиях нового закона: "Отбивает охоту заниматься просветительством"

Президент Российской академии наук Александр Сергеев заверил, что если бы проект постановления правительства о просветительской деятельности был бы принят в опубликованной ранее редакции, то в Россию больше не приехал бы ни один лектор из-за рубежа, да и отечественные специалисты во многом были бы менее заинтересованы просвещать сограждан.

«Если вам для того, чтобы читать лекцию, нужно идти в наркодиспансер и брать справку, это отбивает охоту заниматься просветительством.

И второй момент связан с зарубежными учеными, — комментрует содержание документа, составленного Минпросвещения глава РАН. — Допустим, мы нашли нобелевского лауреата, пригласили его приехать в страну прочитать лекцию, а ему надо будет получать согласование на то, что он будет говорить где-то здесь, то никто не приедет» (цитата по ТАСС).

Он заверил, что РАН выступает против не только конкретного постановления, но и всего закона о просветительской деятельности, который ранее приняли Госдума и Совет Федерации и утвердил президент России Владимир Путин.

Напомним, что после этапа публичного обсуждения проекта постановления правительства Минпросвещения отозвало его на доработку. Он был раскритикован со всех сторон общества, экспертной среды и профессионального сообщества и почти не получил никаких положительных оценок. Фактически в документе предлагалось уровнять требования к просветителям с требованиями к работникам образовательной сферы и обязать их работать заключать договор на свою деятельность, хотя часто такие специалисты читают лекции и выступают на добровольных началах.