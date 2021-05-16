Президент РАН заявил о продолжающемся падении качества высшего образования в России

«Качество студента на выходе из университетов, скажем так, не улучшается, падает», — заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев. По его словам, вместо борьбы с этим в вузах «кивают на школы», а чтобы исправить возникающие проблемы в школах, нужно работать с учителями, престижностью этой профессии и идеологией, которая «должна строиться на тех ценностях, которые объединяют» людей.

Глава РАН отметил, что похожие тенденции уже ранее наблюдались в России в 1990-е и 2000-е годы, когда это логично было списать на внутренние проблемы в стране, но думать над тем, как улучшать качество выпускников вузов, нужно. В вузовской среде при этом все проблемы переводят на среднюю школу: «"А из школы кто приходит?" Такие что, извините, надо таблицу умножения учить», — передает эксперт их реакцию (цитата по ТАСС).

Чтобы «поднимать престиж и статус [школьного] учителя», чем заниматься необходимо, требуется также и работать с самим педагогическим корпусом. Заниматься этим должны как в РАН, так и в университетах. Г-н Сергеев напомним, что в России больше 100 базовых школ РАН и для их работы туда должны приходить ученые, которые будут «сопровождать молодежь».