"Экономика с рублем в глубокой… яме": Пескова разнесли за слова о победе над ростом цен

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков вновь пообщался с журналистами. На этот раз он посчитал, что российские власти успешно справляются с ростом цен на продукты питания.

И это несмотря на то, что цены на некоторые продукты взлетели за последнее время на 15%. Чего уже нельзя не заметить. Но некоторым представителям власти это удается: жить с широко закрытыми глазами на то, что происходит в реальной жизни россиян.

– Очевидно, существуют мировые тенденции, связанные с повышением цен на продукты. В России они минимизируются за счет работы правительства. Но от мировой конъюнктуры трудно избавиться. В остальном нужно спрашивать у правительства, – ответил Песков.

Ранее среди причин резкого подорожания цен назывались дефицит импортного сырья, а также пандемия коронавируса. И чтобы остановить подорожание, кабмин России принял решение о заморозке цен, например, на масло и сахар. Что тут же вызвало дефицит этих продуктов в ряде регионов России.

Понятно, что такой ответ Пескова не удовлетворил людей, и весь свой гнев они оставили в комментариях.

«Да ты че? Правда штоль? Но вот у буржуев цены растут на единицы процентов, а у нас на десятки. В чем разница, Зин?» – в этом комментарии буквально слышен крик души человека.

«А пенсии и зарплаты мировые тенденции увеличивать не диктуют?» – задается, увы, риторическим вопросом читатель.

«Так вот, оказывается, в чем дело, а мы-то думали проблема в том, что наша экономика вместе с рублем в глубокой… яме», – хотел выругаться, но сдержался москвич.

«Ведь давно известно: кто хочет работать – тот находит средства, кто не хочет работать – тот ищет причину!» – выносит вердикт спикеру следующий комментатор.

«Воровской капитализм – вот главная причина наших бед! Ну, ладно, с продуктами мировая тенденция. Но с заводами, фабриками, рабочими местами, зарплатами, пенсиями?» – и вновь крик души.

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

«Рост цен в России – это картельный сговор, так как ФАС у нас не работает от слова совсем», – выдвигает свою версию читатель, и начинается дискуссия.

«Какой сговор? А ничего, что в прошлом году закрыли несколько заводов по производству сахара? А то, что цены на ГСМ, электроэнергию растут, Платоны и прочие оброки увеличили? А виноват картельный сговор», – не согласен с предыдущим оратором следующий.

«Видели мы видео Вконтакте, как сахар в мешках на земле огромными штабелями лежит, не отгружают в торговлю, ждут компенсации от правительства. Кстати, после ценового беспредела в «РусАгро» послали «докторов» с проверками. Вот и увидим потом результаты», – тема дефицита сахара, похоже, затрагивает многих.

Впрочем, проблема роста цен на мясо, картофель и прочие продукты волнует людей не меньше... тех людей, которые не сидят в Кремле.