Эксперт: Государство бросило космонавтику на произвол Рогозина

В День космонавтики Sobesednik.ru обсудил состояние российской космической отрасли с членом-корреспондентом Российской академии космонавтики Андреем Иониным.

Эксперт жестко раскритиковал деятельность главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

– Что представляют из себя проекты рогозинского «Роскосмоса», кроме освоения огромных бюджетных средств на длительную перспективу? Что имеем в научно-технологическом «остатке»?

– Я отвечу неожиданно: собственник «Роскосмоса» – государство, и основной заказчик «Роскосмоса» – государство. Именно государство ставит перед «Роскосмосом» ключевые задачи и цели развития.

И если «Роскосмос» чего-то не делает и как-то не так развивается, претензии к собственнику, постановщику задач. Мяч находится на стороне государства.

– В связи с этим возникает вопрос, почему Дмитрий Олегович Рогозин так прочно находится у руля отечественной космонавтики, когда многие считают его, мягко говоря, не слишком эффективным менеджером?

– Вопрос менеджера не является ключевым. Если поставлена задача, из неё вытекает тип менеджера, который нужен. Бывают кризисные менеджеры, выводящие компанию из кризиса, бывают другие менеджеры, ведущие компанию в прорыв, бывают менеджеры, которые удерживают компанию на достигнутом уровне. Ни одной из этих задач государство перед отраслью не ставит, поэтому вопрос менеджера сейчас – чисто вкусовой. Кому нравится поп, кому попадья, кому попова дочка.

Рогозин пытается доказать Путину свою эффективность//фото: Global Look Press

Пока не понятно, какие задачи государство как собственник и основной инвестор отрасли ставит перед нашей космонавтикой, о менеджере даже нет смысла говорить.

– То есть, сейчас отрасль оставлена Рогозину, который просто занял эту нишу?

– Космонавтика брошена на произвол судьбы, начиная года с 1985-го.

Для Рогозина это его работа, он выполняет её, как умеет, пиаря себя лично. Если с него никто ничего не спрашивает, почему нет?

– Страна, в которой проживает 20 миллионов работающей бедноты, страна с высоким уровнем коррупции и разбалансированным государственным управлением вообще способна осваивать космос и в научно-технологическом росте идти наравне с мировыми лидерами, США и Китаем?

– Космические технологии сейчас позволяют качественно поднять уровень управления. Управление на местах и контроль из центра во многом зависят от получения объективной актуальной информации. Не от докладов губернаторов, мэров городов или бизнеса. Космическая информация – как раз такой источник, она позволяет видеть всё, что происходит, в актуальном режиме. Посмотрите историю по борьбе с мусорными свалками с помощью различных космических технологий…

Второй вопрос в том, что нельзя, конечно, ориентироваться на США и Китай в развитии нашей космонавтики, потому что у нас экономика в несколько раз меньше. Из этого не следует, что космонавтику надо сокращать – надо просто менять стратегию и концентрироваться на тех направлениях, где мы конкурентоспособны.

Андрей Ионин//фото: скриншот ОТР

Например, ядерная энергетика в космосе. Без неё невозможно осуществить ни лунный, ни марсианский проект. Это направление, в котором мы, по крайней мере, сейчас имеем преимущество, и вместе с тем это ключевое направление в развитии космонавтики.

Надо ли тратить деньги на устранение бедности в стране или надо тратить их на космос? Я дам парадоксальный ответ: космонавтика – наиболее эффективный способ развития экономики страны, а значит, повышения уровня благосостояния.

Нет другой отрасли в экономике, которая была бы такой интеграционной, была бы завязана на столько отраслей и дисциплин. Вытягивая космонавтику, вы вытягиваете науку, образование, экономику. Собственно, это сделал Королёв в 1950-1960-х годах.

Ну вот, например, та же ядерная энергетика в космосе (речь идёт о каких-то небольших и безопасных источниках ядерной энергии) нужна не только для освоения Луны и Марса. Эта технология поможет и на земле при освоении всей Сибири, Дальнего Востока, Арктики. Это проект, который выглядит космическим, но на самом деле он вполне земной, увязанный с такими нуждами нашей страны, как освоение Севера.

Дмитрий Рогозин//фото: Global Look Press

– В связи с западными санкциями один из контрагентов Роскосмоса в 2020 году отказался от контракта по запуску спутника, ещё несколько зарубежных компаний также отказались поставлять комплектующие. Как вам кажется, российская космонавтика может позволить себе автономное существование без технологического взаимодействия с миром, с Западом?

– Я бы не сводил мир к Западу. Коммерческий космос – очень маленькая часть космических бюджетов, которые на 80% государственные. Космонавтика должна объединять страны, только международная кооперация и придаёт смысл освоению Луны и Марса.

Не хотят западные страны с нами сотрудничать – их дело, надо кооперироваться с Индией и Китаем. Здесь нужна политическая воля, и я её пока не вижу.

Мы много говорим о сотрудничестве с Китаем, но ничто так не объединяет страны, как участие в крупных технологических проектах. Главе «Роскосмоса» надо быть дипломатом и выстраивать сотрудничество в этой сфере с Китаем.

Китай и Индия – это, безусловно, хорошо. Плохо, что нам теперь без них никуда – ни на Луну, ни на Марс, ни в Арктику. Не говоря уже о Сибири и Дальнем Востоке...

Васильев Николай.