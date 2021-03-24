Влиятельные кланы делят "Роскосмос": эксперты прочат Дмитрию Рогозину отставку

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин во время недавней встречи с президентом страны Владимиром Путиным неожиданно раскритиковал «Роскосмос», рассказав о том, что аудиторы СП только за 2020 год выявили в госкорпорации нарушений на 30 миллиардов рублей. Как пишет ura.ru, для главы корпорации Дмитрия Рогозина это может стать весьма тревожным сигналом.

Тот факт, что главе государства публично доносят о проблемах в столь важной и крупной государственной структуре, пишут обозреватели издания со ссылкой на экспертов, может свидетельствовать о том, что началась борьба между группами влияния за столь крупный и привлекательный актив. Более того, не исключено, что отдельные представители российских элит хотят провести в ведомстве и отрасли в целом реформу вместе с серьезными кадровыми перестановками.

Так, в беседе с Владимиром Путиным Кудрин отметил, что минувший год для его ведомства получился «особенным». В связи с пандемией СП пришлось на два месяца прервать проверки и перевести 38% из них с выездного режима на дистанционный. В результате было проведено свыше трех сотен аналитических и контрольных мероприятий, но разница с 2019 годом, когда таких мероприятий было проведено на 16 больше, оказалась незначительной. Более того, в бюджет в результате проверок было возвращено 11 миллиардов рублей, что заметно больше, чем годом ранее.

Но в этот отчет Кудрин отдельной главой включил именно «Роскосмос», рассказав о выявленных в госкорпорации нарушениях.

«В Роскосмосе, к сожалению, мы снова нашли нарушений на сумму более 30 миллиардов за минувший год. Это разные моменты: от нецелевого с нарушением нормативов финансирования, до бухгалтерского учета», – добавил он.

На фоне этого события многие эксперты сразу же предположили, что над главой «Роскосмоса» нависла угроза увольнения. Влиятельные кланы во власти пытаются добиться проведения реформы госкорпорации и кадровых перестановок во всей космической отрасли.

«Когда Кудрин говорил о нарушениях в госкорпорации, он предполагал, что это не вызовет раздражения. Да и говорить о популярности Дмитрия Рогозина в обществе тоже не приходится. Выступление Алексея Кудрина может свидетельствовать о том, что в отношении фигуры главы "Роскосмоса" сложился определенный консенсус, который и будет положен в основу будущих кадровых решений», – отметил российский политолог Константин Калачев.

А вот его коллега Алексей Рощин считает, что Кудрин, как представитель клана системных либералов, давно уже не скрывает своего негативного отношения к фигуре Рогозина, а сейчас прямо сказал об этом главе государства.