Что хочет засекретить Роскосмос – воровство, барство Рогозина или военные тайны?

Миллионные командировки топ-менеджеров ведомства, миллиардный ущерб – обо всем мы теперь можем и не узнать.

Роскосмос все никак не уймется с идеей засекречивания своих госзакупок. Впервые об этом стало известно пару лет назад, когда соответствующий документ появился на портале нормативно-правовых актов. Несколько раз после того ведомство напоминало о своей идее – и вот теперь на вышеозначенном портале появился проект постановления правительства про госзакупки космического ведомства закрытым способом. За подписью Мишустина. То есть, достучались.

Рогозина можно понять. Законодательство обязывает обращаться на госзакупки по поводу каждого чиха, а потом, после отдельных чихов общественность начинает негодовать. А в феврале 2019 года, когда благодаря порталу стало известно, что полет Рогозина на самолете и вертолете по заводам Урала обошелся в 6 с лишним млн рублей, впали в недовольство рабочие Усть-Катавского вагоностроительного завода (Челябинская область), которые и так протестовали против снижения зарплат и сокращения рабочей недели.

Впрочем, покатушки по уральским заводам – сущая ерунда по сравнению с концертом в честь Дня космонавтики-2019 в Кремлевском Дворце съездов. На него Роскосмос потратил 22 млн рублей.

Ранее из материалов госзакупок стало известно о множественных недоделках и необходимости ремонта на космодроме Восточный. Хотя, казалось бы, Бог с ними, с протекающими перекрытиями в зданиях. Но пустоты под стартовым комплексом для «Союзов» – это как-то уже перебор. Вскоре выяснилось (вмешалась Генпрокуратура), что по нарушениям при строительстве нового российского космодрома «Восточный» заведено более 140 уголовных дел, а ущерб оценивается в 10 млрд руб.

В январе нынешнего года ведомство объявило очередной тендер. На 255 млн рублей. На проверку возможного завышения строительства первой очереди космодрома «Восточный» (!). В том же месяце делегация Роскосмоса из 12 человек потратила почти 9,5 млн на трехдневную поездку в Благовещенск, но на фоне предыдущего тендера вояж как-то затерялся. А феврале выяснилось, что для работников «Восточного» до сих пор не достроено жилье. На проверку недостроя потратили еще 25 млн.

Но кабмин согласился засекретить часть закупок Роскосмоса, конечно, не поэтому. А потому, что «иностранные государства анализируют открытую информацию из контрактов госкорпорации и ее предприятий» (цитата из пояснительной записки к проекту постановления). И правильно. Так Илон Маск еще прочитает и плохому научится.