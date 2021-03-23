Просто космос: Кудрин насчитал у Рогозина нарушений на 30 млрд. Но кражи не было

Руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин отчитался перед Владимиром Путиным.

На встрече с президентом России Владимиром Путиным руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил о том, что орган контроля бюджетных средств выявил нарушения в Роскосмосе на сумму более, чем 30 миллиардов рублей за 2020 год.

В госкорпорации, которой уже почти 3 года руководит Дмитрий Рогозин, представителя агентства РИА Новости заверили: выявленные нарушения… не носят материального характера.

Как сообщается, в ходе проверки Счетной палатой исполнения Роскосмосом федерального закона о федеральном бюджете за 2019 год были выявлены нарушения, относящиеся исключительно к порядку оформления документов и формирования отчетных материалов.

«Указанные нарушения не носили материального характера», – добавили в пресс-службе ведомства Рогозина.

Роскосмос уточнил: «Представление Счетной палаты по результатам проверки не содержит выводов о нецелевом использовании бюджетных средств». В корпорации сообщили, что совместно со Счетной палатой ими выработан план устранения замечаний, которые в большинстве своем уже исправлены.

Ранее Sobesednik.ru сообщал о том, что Счетная палата в 2021 году запланировала проверить эффективность работы ВГТРК, ОТР и «Российской газеты».

Каверин Дмитрий.