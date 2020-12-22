Рогозин поспорил с Кремлем в оценке американских санкций

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что американские санкции против российских граждан и компаний являются незаконными. Это напрямую противоречит тому, что говорил о них накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Рогозин пришел к такому выводу, комментируя новые санкции, введенные накануне против Минобороны РФ, Службы внешней разведки, госкорпорации «Ростех», конструкторских бюро «Туполев» и «Сухой». Всего в списке Минторга США перечислено 45 организаций.

«Что можно сказать об этих санкциях? 1. Они незаконны, впрочем, как и все раннее вводимые против российских физических и юридических лиц санкции. 2. Они глупы, поскольку к "конечным военным пользователям" произвольно отнесены компании, которые таковыми не являлись и не являются», — говорится в комментарии г-на Рогозина.

При этом ранее Sobesednik.ru сообщал, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя высказывание бизнесмена Олега Дерипаски о персональных санкциях США против россиян, напротив заявил, что они по сути являются «рестрикциями», которые соответствуют нормам международного права и принимаются по решению Совета безопасности Организации объединенных наций. Впрочем, г-н Песков на тот момент ещё не мог комментировать новые санкционные меры.