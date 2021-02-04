Счетная палата проверит эффективность ВГТРК

В Счетной палате на 2021 год запланировали проверку эффективности использования средств госбюджета в трех федеральных СМИ: ОТР, ВГТРК и «Российской газете». На обнаруженный план проверок ссылается Lenta.ru.

Организации проверят также на предмет соответствия тенденциям на медиарынке.

Отмечается, что в 2021 году решено увеличить средства на субсидирование СМИ, хотя по социальным проектам бюджеты сокращаются. При этом в кризисный 2019 год речь шла о сокращении затрат на каналы, финансируемые государством.