"Навальный может выйти в этом году": Соловей сделал громкое заявление

О судьбе и политических перспективах российского оппозиционера Алексея Навального с наступлением весны стали говорить значительно меньше. Разумеется, нельзя сказать о том, что Навальный окончательно выпал из повестки, но его арест, осуждение и отправка в колонию все-таки привели к эффекту заметного снижения количества упоминаний имени Алексея Анатольевича.

И даже когда политологи сегодня снова берутся обсуждать политический кризис, транзит, борьбу за власть среди российских элит или, к примеру, напряженность в отношениях с Западом, о Навальном они вспоминают не в последнюю, но и далеко не в самую первую очередь. Не помогают даже систематические заявления соратников оппозиционера, которые не так давно объявили о планах возобновить уличный формат акций в его поддержку* с приходом первого весеннего тепла. В общем и целом, создается впечатление, что устроенное над оппозиционером «судилище», равно как и жесткое противодействие январскому протесту, все же возымели определенный эффект и позволили властям избавиться хотя бы от одного негативного фактора в столь сложный предвыборный год. Разумеется, борьба за освобождение Навального из тюрьмы ведется, просто она становится все менее заметной.

Впрочем, это мнение разделяют далеко не все эксперты. Так, известный российский политолог и доктор исторических наук Валерий Соловей считает, что у Алексея Навального есть все шансы освободиться из заключения. Более того, в интервью Наталье Влащенко профессор Соловей отдельно подчеркнул, что оппозиционер может выйти уже в текущем году. Правда, добавил он, это станет возможным в случае реализации двух вероятных сценариев.

«По отношению к ситуации с Алексеем Навальным я настроен очень оптимистично. Думаю, политическая динамика в России будет такой, что он освободится гораздо раньше назначенного ему срока – возможно, он выйдет из тюрьмы уже в этом году, если все сложится удачно.

Западные политики готовы говорить о правах человека, о Навальном, но западная политика, несмотря на все свои плюсы, достаточно циничная: например, Германия никогда не обменяет свои интересы в газопроводе "Северный поток" на Алексея Навального.

Российский оппозиционер может выйти гораздо раньше благодаря двум сценариям. Первый: Владимир Путин досрочно покинет пост президента, и вероятность подобного развития событий достаточно высока. Второй: возможность массовых политических волнений в стране – то, что они реальны, показали массовые протесты в январе-феврале этого года. Эти два фактора сыграют определяющую роль в судьбе Навального, все остальное – переменные, о которых мы еще не знаем», – отметил Соловей.

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