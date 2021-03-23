Убийство в эфире: выживут ли отношения США с Россией после ссоры Байдена и Путина?

Станислав Черчесов // фото: Global Look Press

Футбол или рыба: на чем заработает больше Станислав Черчесов?
Олег Матыцин // фото: Global Look Press

Министра – на мыло! Почему заговорили об отставке Олега Матыцина?
Фото: depositphotos

Квартиры стали меньше, но дороже: что будет с недвижимостью в 2021 году?
Министр просвещения Сергей Кравцов // фото: Global Look Press

"Кремль. Путину". Разрешите ученым вести просветительскую деятельность!
В центре внимания
Алексей Серебряков // фото: Global Look Press
Серебряков вернулся. А уезжал ли?
Дмитрий Быков: Кому на Руси жить
Взятка в 31 млн – это семечки: чем богат клан Белозерцевых и почему им было мало

Новости дня

22 марта, понедельник

[18:20]"Лишнее звено в системе пенсионного обеспечения": ПФР предложили распустить
[17:41]Столичное Метеобюро: снега и похолодания в Москве в апреле не будет
[16:50]Владельцы "Свинки Пеппы" и Angry Birds судятся из-за публикаций в соцсетях
[16:49]Одежда и обувь могут резко подорожать в России к лету
[16:25]"Кстати говоря": Путин заявил, что вакцинируется от COVID-19 уже завтра
[16:05]Песков: России стоит готовиться к любым санкциям, вплоть до отключения от SWIFT
[15:39]Забрало не распотело. МВД уже 2 месяца ищет полицейского, пнувшего женщину ногой
[15:31]Драпеко потребовала запретить Маниже петь на "Евровидении" под российским флагом
[15:05]Суд признал законным отказ расследовать причастность ФСБ к отравлению Навального
[14:44]Bloomberg: Эксперты ВОЗ считают причиной появления коронавируса торговлю животными в Китае
[14:15]Суд отправил пензенского губернатора в СИЗО до 20 мая
[13:56]Доктор Мясников заявил об угрозе всплеска заболеваемости туберкулезом в России
[13:38]МИД России переложил на Байдена "всю ответственность" за ухудшение отношений
[13:07]Суд в Болгарии счел склонными к побегу шпионивших для РФ спецслужбистов
[12:38]Власти Москвы потратят 132 млн руб. на создание интерактивной витрины с данными горожан
[12:19]"Тотальный диктант" впервые пройдет и с английским текстом. Пишет Глуховский
[12:11]Младшие сотрудники Goldman Sachs оценили условия своей работы в два балла из 10
[11:51]Пригожин требует от СКР возбудить дело на Байдена, ФБР, ЦРУ и Минюст США
[11:06]Пензенский губернатор не признает вину. Его дело связывают с переделом фармрынка
[11:02]Российским библиотекам хотят запретить уничтожать печатную продукцию времен ВОВ
[10:05]Задержанный по делу о взятках губернатор продолжает оставаться главой региона
[09:13]Мэр Марселя: Торжества в пандемию устраивают безответственные эгоисты
[08:37]ЕС без "Спутника", санкции нам только на руку, соцсеть Трампа. Главное к 22 марта

21 марта, воскресенье

[18:09]"Почта Банк": Носить пенсионерку на носилках было "абсурдно и негуманно"
[17:43]Путин потратил не меньше полугодовой зарплаты на инвентарь и одежду в тайге
[16:50]Британия намерена противостоять российским подлодкам и шпионам по всему миру
[15:57]В Питере полиция задержала больше 10 детей, переодевшихся в героев мультиков
[15:17]У 20% переболевших не вырабатываются антитела. Им рекомендуют вакцинироваться
[14:57]США и Япония договорились о военном сотрудничестве в случае атаки Китая на Тайвань
[13:45]"Единая Россия" пока не станет исключать задержанного за взятку губернатора
[13:09]Любовь Соболь сходила в храм на праздничную службу, несмотря на запрет властей
[12:35]Решение не звать иностранных зрителей на Олимпиаду обойдется Японии в $1,37 млрд
[11:52]За взятку задержан глава Пензенской области. Путин лично благословил его на выборы
[10:20]Харрис умнее Байдена, ЕС требует расследования в Чечне. Главное к 21 марта

20 марта, суббота

[18:08]Премьер Болгарии призвал Россию перестать шпионить у него в стране
[17:45]Прототип корабля Маска для полета на Луну и Марс запланировали на 24 марта
[17:06]"У нас пчелы пропали!" В Екатеринбурге жители борются с установкой сотовой вышки
[16:18]Навратилова согласна со Зверевым, что нужно пересчитывать рейтинг ATP
[15:18]Ученые нашли связь между вакциной AstraZeneca и проблемами свёртываемости крови
[14:39]Главу штаба Навального в Хабаровске отправили под домашний арест. Он шел в Госдуму

Фото: Global Look Press
"Денежка, приди! Суженый, появись!" 3 ритуала в день весеннего равноденствия
Фото: depositphotos
Рецепт: БОУЛинг для гурманов
Фото: depositphotos
Вот же, блин! Рецепт разноцветного угощения на Масленицу
Фото: depositphotos
Летим в Грузию: как попасть и кого пускают
Фото: depositphotos
Рецепт: жизнь заново с нисуазом
Фото: пресс-служба СТС
"Итальянка" на российской кухне: топ-3 рецепта пиццы от Александра Бельковича
Фото в статье: depositphotos
Паэлья, тяхан и пшенотто: топ-3 заморских блюда от шеф-повара
Президент России и президент Монголии в настоящее время // фото: Global Look Press
100 лет в обед: появление НЭПа и вечный Керзон
Фото в статье: пресс-служба СТС
Ах, картошка – объеденье: Топ-3 небанальных рецепта от Александра Бельковича
Фото в статье: пресс-служба СТС
Нежная малина и орехи в слоеном тесте: топ небанальных десертов от Александра Бельковича
sobesednik logo

Убийство в эфире: выживут ли отношения США с Россией после ссоры Байдена и Путина?

Политика
05:09, 23 марта 2021
«Собеседник» №11-2021

Убийство в эфире: выживут ли отношения США с Россией после ссоры Байдена и Путина?
Джо Байден и Владимир Путин // Фото: Global Look Press
Джо Байден и Владимир Путин // Фото: Global Look Press

Президенты США и России обменялись колкостями. Джо Байден в ТВ-эфире утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он Путина убийцей. В ответ ВВП не без иронии пожелал возрастному американскому лидеру здоровья. Целый хор российских чиновников – от Вячеслава Володина и Андрея Турчака до Дмитрия Медведева и Рамзана Кадырова – ответили заокеанскому политику с разной степенью издевки и насмешки. Как российско-американские отношения до такого дошли и что будет дальше, спросил «Собеседник» у экспертов.

1. Почему у Байдена отказали «дипломатические тормоза»?

Геворг Мирзаян, политолог, доцент Финансового университета:

Фото: Facebook

– Всем, кто видел этот эфир, понятно, что назвать Путина убийцей не было заготовкой. Очевидно, что Байден к этому вопросу был не готов и ответил так: ага, да, считаю, давайте дальше. И на этом тема иссякла, что доказывает, что заготовки не было.

Это была провокация со стороны журналиста, он ведь очень непростой товарищ. Господин Стефанопулос – из обоймы «клинтонитов» (сторонников Хиллари Клинтон), и он прекрасно понимал, кого и о чем спрашивает. Он задал вопрос, на который Байден просто физически не мог ответить «нет». Это все равно что в России спросить у госчиновника: «Считаете ли вы Крым российским?» Ответить «нет» в обоих случаях означает стать общенациональным изгоем. Байдену в этом случае прикрепили бы клеймо «путинского агента», как Трампу, которого он сам же критиковал. Он мог бы, конечно, не ответить или скорректировать формулировку вопроса, но не сделал этого – либо потому, что он не ценит российско-американские отношения, либо просто не среагировал адекватно, так как он все-таки человек пожилой, скажем вежливо. В любом случае мнение своего электората для него важнее, чем реакция внешнеполитических партнеров.

В США это принятая точка зрения, что Путин отдавал приказы на политические убийства чуть ли не до гражданской войны. Но если бы Байден говорил от себя, он бы избежал слова «убийца», сказал бы, например, что российская власть занимается политическими расправами или как-то так.

Владимир Рыжков, политик:

Фото: Facebook

– Слова Байдена отражают позицию политического истеблишмента США. Фактически сейчас нет никаких разногласий в американской элите относительно Путина. Точно так же думает и Демократическая партия, которая сейчас у власти в США. Байден сказал то, что думает весь политический класс в его стране. Здесь имелись в виду и убийство Бориса Немцова, и попытка отравления Алексея Навального, и вообще у нас много странных смертей и отравлений: Анны Политковской, Литвиненко, Скрипалей. Имеются в виду все случаи расправ, за которыми, как считает Байден, стоит Путин и российское руководство.

Соединенные Штаты воспринимают Путина как врага, и думаю, это не эмоциональный выплеск от Байдена, а продуманная позиция: Владимир Владимирович, мы вас воспринимаем как противника и будем действовать соответствующе. По отдельным вопросам, которых осталось очень мало, они готовы договариваться – типа СНВ-3, – но в целом будет политика сдерживания России по всем направлениям. Ничего хорошего нам это не сулит.

2. Адекватно ли отреагировали Путин и российские чиновники?

Геворг Мирзаян:

– Путин воспользовался ситуацией и загнал Байдена в ловушку, предложив ему открытый публичный разговор. Это большая проблемка для Байдена, который не готов к публичному диалогу с Путиным – ни физически, ни морально, ни аргументационно. Когда Путин спросит его: вы назвали меня убийцей – а доказательства есть? Байден ответит: ну, это мы просто знаем. И всем понятно, что это не ответ. Поэтому скорее всего Байден не ответит на призыв, что можно будет интерпретировать как трусость.

Путин еще дал понять, что у США у самих руки в крови по локоть. В том числе есть что предъявить и за период Обамы, когда Байден был вице-президентом. Ну и Путин пожелал Байдену здоровья, намекнув, что дедушка больной и его просто нужно пожалеть.

А реакция российских чиновников неинтересна – каждый из них просто пытался отпиариться по этому поводу, как мог.

Фото: kremlin.ru

Владимир Рыжков:

– Наша пропаганда стремится дискредитировать Байдена как личность. Подтекст такой: старый, выживший из ума дурак, мало ли чего он там брякнул. Это линия защиты. Но Байден – это, наверное, сейчас самый опытный политик из мировых лидеров. У него больше политический стаж, чем у Путина, Си Цзиньпина и Меркель, вместе взятых. Он еще в 1970-е годы был сенатором, занимался политикой, встречался еще с Брежневым и Косыгиным. Он уже 50 лет в обойме. И думать, что выживший из ума маразматик брякнул что-то просто так – это всего-навсего попытка снизить значимость того, что он сказал.

Из ответа Путина было видно, что он не хочет еще больше нагнетать, поэтому и перевел всё в такую полушутливую форму. А с другой стороны, в пожелании здоровья читаются намеки на неадекватность Байдена. Тот, конечно, тоже все понял: ах, я – маразматик, ну хорошо.

Но дело в том, что не имеет никакого значения, маразматик Байден или нет. Америкой управляет не он, а госаппарат, где работают тысячи человек. Рейган, как мы знаем, тоже был не очень здоровым и не очень молодым человеком во второй срок. Рузвельт вообще был глубокий инвалид, не ходил, а на четвертом сроке был еле живой и умер через 5 месяцев после избрания. Но это неважно, так как в США работают институты и система. А у нас это так остро воспринимается, потому что у нас авторитарный режим, где всё решает один человек. А когда всё работает как часы, здоровье первого лица не имеет значения.

3. Как дальше будут складываться отношения США и РФ?

Геворг Мирзаян:

– В «Игре престолов» у дома Грейджоев есть девиз «То, что мертво, умереть не может». Российско-американские отношения уже мертвы, их ничто не может усугубить, это уже труп. При Трампе мы жили по принципу: мы не трогаем друг друга. А при Байдене весь конструктив начался и закончился подписанием СНВ-3. Дальше ничего не будет.

Но мне интересно, как после этих слов Байден будет общаться с Путиным – ведь за любой контакт его будут бить его же журналисты: жать руку убийце, садиться с ним за стол переговоров – как такое возможно?!

Фото: Global Look Press

Владимир Рыжков:

– Путин и Байден, возможно, и продолжат изредка общаться, но это будет крайне холодно, только по узкому кругу вопросов и со взаимным отвращением. А скорее всего они это поручат своим министрам иностранных дел – Лаврову и Блинкену. Хотя и те двое друг друга не особо любят.

США будут проводить политику сдерживания. Это означает, что Россию будут останавливать с точки зрения инвестиций, технологий, науки, экономического развития, предоставления кредитов. Первый звоночек – расширение санкций против «Северного потока – 2», которое уже было анонсировано. США будут всячески противодействовать развитию России – санкциями, ограничениями, запретами.

Трамп всех костерил – и европейцев, и китайцев, и всех союзников. Байден совершенно другой, и он будет восстанавливать западные союзы – с ЕС, Японией, Австралией, Канадой. Он будет консолидировать Запад, в том числе и против России. Для нас это плохая новость. У нас и так нет практически никакого развития с 2013 года. Доходы граждан сейчас такие же, как в 2010-м. А после 2014 года они падают 8 лет подряд. Без дальнейшего развития мы будем еще беднее.

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №11-2021 под заголовком «Убийство в эфире».

Теги: #Путин #США #Байден

Рубрика: Политика

Поделитесь статьей:

Джо Байден и Владимир Путин // Фото: Global Look Press

Политика

Убийство в эфире: выживут ли отношения США с Россией после ссоры Байдена и Путина?
Иван Белозерцев из кресла губернатора пересел в камеру СИЗО//фото: стоп-кадр YouTube

Политика

Взятка в 31 млн – это семечки: чем богат клан Белозерцевых и почему им было мало
Иван Белозерцев // Фото: Global Look Press

Политика

Путин и Навальный: политолог отметил любопытный момент в задержаниях Белозерцева и Кутуева
Политика
Путин и Навальный: политолог отметил любопытный момент в задержаниях Белозерцева и Кутуева
"Президент нервирует элиты": политолог раскрыл смысл поездки Путина в тайгу
"Терпеть Путина больше не будут": экс-полковник ФСБ рассказал о новой угрозе для Кремля
"В ЕС считают, что Путин скоро уйдет": Соловей сделал громкое заявление
Общество
Шел в Москву, а попал в психушку: ждать ли свободы якутскому шаману Габышеву?
"Он планирует продолжать": Собчак уничтожили после выпуска со Скопинским маньяком
Почему не наказали всех виновных? Пивоваров снял фильм о пожаре в "Зимней вишне"
Экономист Наталья Зубаревич предупредила о значительном повышении налога на землю
Колумнисты
Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

Горячим головам, уже требующим запретить снимать кино про маньяков, хорошо бы помнить, что, к сожалению, самый главный триллер в современной России сегодня – в льющихся сверху новостях об очередной порции запретов. Что опаснее для нашей страны: смотреть на маньяков или смотреть, как их запрещают, – большой вопрос

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Им кажется, что атмосфера страха и подозрительности, злобы и неуверенности – любимый климат нашего народа. Им там кажется, что россияне восторгаются арестами, что они аплодируют, когда их берут по ночам, – ведь берут всегда «не нас». И это самая беспримесная русофобия, какую я когда-либо наблюдал

Соколов Дмитрий

Соколов
Дмитрий

Журналист

Бесплатный совет оппозиции: проводить митинги под видом свадьбы. За крики «Горько, горько!» не должны вроде привлекать. Перевод денег из-за рубежа? Так это на выкуп невесты. Бросили стаканчик? Так это били бокал на счастье

Культура и ТВ
Нагиева разнесли за роль Чикатило: Зачем из маньяков делать героев? Это позор!
Планы на выходные: отмечаем День святого Патрика и идем в кино
Общественная палата сообщила о запрете показа интервью Собчак с Моховым по ТВ
В "Угрюм-реке" Балуев заливает горе водкой, а Софья Эрнст ломает любимого о колено
Шоу-бизнес
"Рады за Петросяна": вторую беременность Брухуновой обсуждают в Сети
Ассимметрия и фиброз: специалист рассказал, что произошло с лицом Алентовой
"Дана Борисова хочет уложить Гогена в койку!": подруга Солнцева раскрыла интимные тайны шоумена
Стас Ярушин: Семья у меня только на третьем месте

Здоровье
Популярные лекарства от диабета не грозят раком груди
Коронавирус может ударить по щитовидной железе
Прием добавок с пробиотиками резко усиливает иммунитет
Причиной аутизма ребенка может быть инфекция у беременной
Туризм
Открытие границ с Турцией и Болгарией: куда проще полететь россиянам
Чего не гарантируют негарантированные билеты?
Каспий за 13 тысяч, Ялта – за 40: во сколько обойдется удаленка у моря
Покупать Крым или дождаться Кипр? В чем опасность раннего бронирования летних туров
Авто
Новые правила сдачи экзаменов на права в 2021 году: что изменится и почему станет труднее
5000 рублей за парковку у магазина: ЦОДД продолжает изощренно штрафовать москвичей
Автомобилистам грозит тотальная слежка: кто заработает на сборе данных о водителях?
"Техосмотр может подорожать в 6 раз": Асланян озвучил тревожную новость
Недвижимость
"Квартиры должны подешеветь": в России могут ввести льготную ипотеку на вторичное жильё
Денег нет, но метры дорожают: стоит ли ждать снижения цен на квартиры в ближайшее время?
Битва за квадратные метры: как не стать жертвой очередных Цивина и Дрожжиной
Эксперты рассказали, когда подешевеют квартиры в России
Свежий номер
Василий Ливанов в роли Холмса // кадр из фильма
Главный герой: Холмс. Шерлок Холмс
Фото в статье: vk.com/narkom59
"Оставь надежду, всяк сюда входящий": пермяки открыли в аварийном доме музей "Барак"
Владимир Путин // фото: Global Look Press; в статье: соцсети
Зимний "дворец для Путина": в резиденции "Ачипсе" нашлись рояль как у царя и урны по 76 тысяч рублей
Фото: Леонид Лубяницкий
Фото с историей. Высоцкий плакал как ребенок от похвалы Бродского
Фото: Global Look Press
Каких "Перемен" ждал Цой? Почему песня из 80-х стала гимном протестов в 2021-м
Андрей Бильжо // фото в статье: Андрей Струнин
Андрей Бильжо:
Навальный изменил сознание подрастающих людей. Он – нонконформист
Фото в статье: Global Look Press
Александр Сокуров:
Закон о контроле за просвещением – отрава для всех думающих людей
Global Look Press
Леонид Радзиховский:
"Единственное, что угрожает российской власти – это Путин"
Артемий Троицкий // фото: Global Look Press
Артемий Троицкий:
Сахаров – моральный авторитет для меньшинства, Навальный – для миллионов
Елена Валюшкина // фото: личный архив актрисы, в статье: соцсети, стоп-кадры
Елена Валюшкина:
Формулы любви не существует. Это мое проклятие!
Фото: скриншот с YouTube-канала НТВ
Дочь Ефремова шокировала признанием об отношениях с мужчиной вдвое старше нее
Фото в статье: соцсети
Зэк – секс-звезда: причастный к убийству Круга киллер пользуется успехом у дам
Юлиан и Людмила Лядова // Фото: личный архив певца
"Лядова умерла не от короны": Юлиан открыл сенсацию о смерти звезды
Фото: Instagram
Макеева назвала женщиной мужа Нетребко
Фото: Global Look Press
Возлюбленная Данко: У Саши поднялось давление, когда с его карты списали алименты
Фото: соцсети
Пенсионерку посадили в танк: под Белгородом 99-летний ветеран проехалась на Т-72
Нынешний президент Республики Польша // фото: Global Look Press
100 лет в обед: позорный конец войны с Польшей и успехи большевиков на каторге
Олег Макаревич // Фото: стоп-кадр с YouTube
Макаревич-на-Кубани: последнему краснодарскому олигарху из девяностых вменяется уход от налогов и легализация денежных средств
Фото: Global Look Press
Дачка с Андреем Тумановым. Выбираем семена. Шаг третий: а что в пакетике?
Фото в статье: личный архив Ирины Скрипченко
Суровая сибирская мода: кемеровский трудовик мастерит женские платья из кедра
^