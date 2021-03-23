Убийство в эфире: выживут ли отношения США с Россией после ссоры Байдена и Путина?

Президенты США и России обменялись колкостями. Джо Байден в ТВ-эфире утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он Путина убийцей. В ответ ВВП не без иронии пожелал возрастному американскому лидеру здоровья. Целый хор российских чиновников – от Вячеслава Володина и Андрея Турчака до Дмитрия Медведева и Рамзана Кадырова – ответили заокеанскому политику с разной степенью издевки и насмешки. Как российско-американские отношения до такого дошли и что будет дальше, спросил «Собеседник» у экспертов.

1. Почему у Байдена отказали «дипломатические тормоза»?

Геворг Мирзаян, политолог, доцент Финансового университета:

Фото: Facebook

– Всем, кто видел этот эфир, понятно, что назвать Путина убийцей не было заготовкой. Очевидно, что Байден к этому вопросу был не готов и ответил так: ага, да, считаю, давайте дальше. И на этом тема иссякла, что доказывает, что заготовки не было.

Это была провокация со стороны журналиста, он ведь очень непростой товарищ. Господин Стефанопулос – из обоймы «клинтонитов» (сторонников Хиллари Клинтон), и он прекрасно понимал, кого и о чем спрашивает. Он задал вопрос, на который Байден просто физически не мог ответить «нет». Это все равно что в России спросить у госчиновника: «Считаете ли вы Крым российским?» Ответить «нет» в обоих случаях означает стать общенациональным изгоем. Байдену в этом случае прикрепили бы клеймо «путинского агента», как Трампу, которого он сам же критиковал. Он мог бы, конечно, не ответить или скорректировать формулировку вопроса, но не сделал этого – либо потому, что он не ценит российско-американские отношения, либо просто не среагировал адекватно, так как он все-таки человек пожилой, скажем вежливо. В любом случае мнение своего электората для него важнее, чем реакция внешнеполитических партнеров.

В США это принятая точка зрения, что Путин отдавал приказы на политические убийства чуть ли не до гражданской войны. Но если бы Байден говорил от себя, он бы избежал слова «убийца», сказал бы, например, что российская власть занимается политическими расправами или как-то так.

Владимир Рыжков, политик:

Фото: Facebook

– Слова Байдена отражают позицию политического истеблишмента США. Фактически сейчас нет никаких разногласий в американской элите относительно Путина. Точно так же думает и Демократическая партия, которая сейчас у власти в США. Байден сказал то, что думает весь политический класс в его стране. Здесь имелись в виду и убийство Бориса Немцова, и попытка отравления Алексея Навального, и вообще у нас много странных смертей и отравлений: Анны Политковской, Литвиненко, Скрипалей. Имеются в виду все случаи расправ, за которыми, как считает Байден, стоит Путин и российское руководство.

Соединенные Штаты воспринимают Путина как врага, и думаю, это не эмоциональный выплеск от Байдена, а продуманная позиция: Владимир Владимирович, мы вас воспринимаем как противника и будем действовать соответствующе. По отдельным вопросам, которых осталось очень мало, они готовы договариваться – типа СНВ-3, – но в целом будет политика сдерживания России по всем направлениям. Ничего хорошего нам это не сулит.

2. Адекватно ли отреагировали Путин и российские чиновники?

Геворг Мирзаян:

– Путин воспользовался ситуацией и загнал Байдена в ловушку, предложив ему открытый публичный разговор. Это большая проблемка для Байдена, который не готов к публичному диалогу с Путиным – ни физически, ни морально, ни аргументационно. Когда Путин спросит его: вы назвали меня убийцей – а доказательства есть? Байден ответит: ну, это мы просто знаем. И всем понятно, что это не ответ. Поэтому скорее всего Байден не ответит на призыв, что можно будет интерпретировать как трусость.

Путин еще дал понять, что у США у самих руки в крови по локоть. В том числе есть что предъявить и за период Обамы, когда Байден был вице-президентом. Ну и Путин пожелал Байдену здоровья, намекнув, что дедушка больной и его просто нужно пожалеть.

А реакция российских чиновников неинтересна – каждый из них просто пытался отпиариться по этому поводу, как мог.

Фото: kremlin.ru

Владимир Рыжков:

– Наша пропаганда стремится дискредитировать Байдена как личность. Подтекст такой: старый, выживший из ума дурак, мало ли чего он там брякнул. Это линия защиты. Но Байден – это, наверное, сейчас самый опытный политик из мировых лидеров. У него больше политический стаж, чем у Путина, Си Цзиньпина и Меркель, вместе взятых. Он еще в 1970-е годы был сенатором, занимался политикой, встречался еще с Брежневым и Косыгиным. Он уже 50 лет в обойме. И думать, что выживший из ума маразматик брякнул что-то просто так – это всего-навсего попытка снизить значимость того, что он сказал.

Из ответа Путина было видно, что он не хочет еще больше нагнетать, поэтому и перевел всё в такую полушутливую форму. А с другой стороны, в пожелании здоровья читаются намеки на неадекватность Байдена. Тот, конечно, тоже все понял: ах, я – маразматик, ну хорошо.

Но дело в том, что не имеет никакого значения, маразматик Байден или нет. Америкой управляет не он, а госаппарат, где работают тысячи человек. Рейган, как мы знаем, тоже был не очень здоровым и не очень молодым человеком во второй срок. Рузвельт вообще был глубокий инвалид, не ходил, а на четвертом сроке был еле живой и умер через 5 месяцев после избрания. Но это неважно, так как в США работают институты и система. А у нас это так остро воспринимается, потому что у нас авторитарный режим, где всё решает один человек. А когда всё работает как часы, здоровье первого лица не имеет значения.

3. Как дальше будут складываться отношения США и РФ?

Геворг Мирзаян:

– В «Игре престолов» у дома Грейджоев есть девиз «То, что мертво, умереть не может». Российско-американские отношения уже мертвы, их ничто не может усугубить, это уже труп. При Трампе мы жили по принципу: мы не трогаем друг друга. А при Байдене весь конструктив начался и закончился подписанием СНВ-3. Дальше ничего не будет.

Но мне интересно, как после этих слов Байден будет общаться с Путиным – ведь за любой контакт его будут бить его же журналисты: жать руку убийце, садиться с ним за стол переговоров – как такое возможно?!

Фото: Global Look Press

Владимир Рыжков:

– Путин и Байден, возможно, и продолжат изредка общаться, но это будет крайне холодно, только по узкому кругу вопросов и со взаимным отвращением. А скорее всего они это поручат своим министрам иностранных дел – Лаврову и Блинкену. Хотя и те двое друг друга не особо любят.

США будут проводить политику сдерживания. Это означает, что Россию будут останавливать с точки зрения инвестиций, технологий, науки, экономического развития, предоставления кредитов. Первый звоночек – расширение санкций против «Северного потока – 2», которое уже было анонсировано. США будут всячески противодействовать развитию России – санкциями, ограничениями, запретами.

Трамп всех костерил – и европейцев, и китайцев, и всех союзников. Байден совершенно другой, и он будет восстанавливать западные союзы – с ЕС, Японией, Австралией, Канадой. Он будет консолидировать Запад, в том числе и против России. Для нас это плохая новость. У нас и так нет практически никакого развития с 2013 года. Доходы граждан сейчас такие же, как в 2010-м. А после 2014 года они падают 8 лет подряд. Без дальнейшего развития мы будем еще беднее.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №11-2021 под заголовком «Убийство в эфире».