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Как Навальный ведет соцсети, сидя в тюрьме: пользуется телефоном или отдал пароли жене?

Общество
19:57, 20 марта 2021

Как Навальный ведет соцсети, сидя в тюрьме: пользуется телефоном или отдал пароли жене?
Алексей Навальный // Фото: стоп-кадр с видео пресс-службы Мосгорсуда
Алексей Навальный // Фото: стоп-кадр с видео пресс-службы Мосгорсуда

Кто обновляет Instagram и Twitter политика, которому запрещено пользоваться сотовой связью, попытался узнать Sobesednik.ru.

Навальный сидит – постинг идет: сейчас оппозиционер отбывает наказание ИК-2 в Покрове Владимирской области, но его аккаунты в Instagram и Twitter живут не менее бурно, чем страницы Филиппа Киркорова. И если в Instagram с момента этапирования в колонию от лица Навального был опубликован всего один пост – от 15 марта, в котором он пишет о «настоящем концлагере» в 100 км от Москвы, прикрепив свое фото с бритой головой, то Twitter оппозиционера буквально бурлит новыми сообщениями.

Фото: Instagram Алексея Навального

Навальный будто никуда и не уходил, то есть не садился: вот он предложил пользователям соцсети еще раз посмотреть расследование о богатствах матери спикера Госдумы Вячеслава Володина, вот ретвитнул пост с призывом участвовать в «умном голосовании», которое, как надеется автор твита, «вынесет всех единороссов» на выборах в Госдуму, то сообщает о продлении до 23 июня домашего ареста Любови Соболь, Олега Навального и других фигурантов «санитарного дела».

Sobesednik.ru задался вопросом: как Навальному удается сохранять такую активность в соцсетях, даже сидя в тюрьме? Об этом мы решили спросить его адвокатов Ольгу Михайлову и Вадима Кобзева. Кому, как не им, знать ответ на этот вопрос.

Конечно, вряд ли у Алексея Навального в тюрьме есть телефон (пользоваться сотовой связью заключенным, находящимся в учреждениях ФСИН, запрещено. – Прим. Sobesednik.ru), чтобы регулярно обновлять соцсети. Скорее всего оппозиционер доверил пароли от своих страниц жене Юлии Навальной. А может, кто-то из коллег или сторонников политика ведет его аккаунты на основе записок, которые вип-заключенный передает на волю?

С этими вопросами мы и обратились к адвокатам оппозиционера. Однако получили неожиданную реакцию: и Ольга Михайлова, и Вадим Кобзев заметно занервничали, услышав тему для комментария, отказались отвечать на наши вопросы и положили трубку. Более чем странное поведение для профессионалов на вполне естественные в этой ситации вопросы. Или им есть что скрывать?

Зато своим мнением с Sobesednik.ru поделился бывший сиделец ИК-2 – активист Константин Котов, который отбывал наказание в покровской колонии и не понаслшке знает о тамошних порядках.

Константин Котов // Фото: соцсети

Версию о том, что Навальный в обход правил может пользоваться телефоном в тюрьме, Котов сразу отмел:

– Я уверен, что в колониях Владимирской области это невозможно. Там с этим очень строго, тем более сейчас, когда там находится Навальный, – уверенно заявил Константин.

Более реальной выглядит предположение о доверенном лице (жене, друге, коллеге, стороннике) на воле, которые публикуют посты от имени Навального после получения записок, писем от него.

– Во время свидания заключенный через адвоката может передавать документы в комнате свиданий, – говорит Котов. – Это предусмотрено законом. Связь с миром через адвокатов – оптимальный вариант. В принципе у заключенного есть право писать письма, в покровской колонии можно отправлять только бумажные послания, но до Москвы они могут идти месяц, больше из-за цензуры — их прочитывают. Можно также отправить за деньги телеграмму.

Каждые две недели, по словам Константина Котова, заключенный имеет право совершить три телефонных звонка длительностью 15 минут по трем номерам родственников. Но делать это разрешается только под неусыпным контролем сотрудника колонии.

– Если ему что-то не понравится, сотрудник ФСИН может в любой момент прервать разговор, – уточняет Котов. И добавляет, что об использовании интернета, который позволил бы выйти в соцсети, речь не идет даже в этом случае.

Теги: #Навальный #Володин #Уголовное преследование Навального

Рубрика: Общество

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Алексей Навальный // Фото: стоп-кадр с видео пресс-службы Мосгорсуда

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