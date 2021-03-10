"В расследованиях Навального есть правда": депутат Госдумы сделала неожиданное заявление

Нашумевшие фильмы-расследования, опубликованные командой известного российского оппозиционера Алексея Навального, стали своего рода новым явлением в российском информационном пространстве. Хотя бы потому, что каждая новая публикация такого рода формирует и актуальную политическую повестку, что было особенно заметно по реакции экспертов, журналистов и самих властей после выхода в Сети фильма о «дворце Путина под Геленджиком».

Взять, к примеру, огромный пул федеральных СМИ, взявшихся в привычном им стиле за развенчание утверждений авторов расследования по тем или иным темам, и даже придумавших, как нанести «ответный удар» – многие еще помнят ролик о «роскошной вилле в Германии, на которой жил сам Алексей Навальный с семьей». Впрочем, перебить результат в 100 с лишним миллионов просмотров, набранных последним фильмом оппозиционера, походе, не удастся даже всем телеканалам вместе взятым. Более того, эффект, к которому привела эта публикация, ощущается до сих пор, несмотря на то, что сам Навальный уже не просто осужден, но еще и этапирован в СИЗО-3 города Кольчугино Владимирской области, куда его решили отправить подальше от условного эпицентра событий.

Более того, даже в рядах представителей власти подобные публикации, судя по всему, вызывают не только негативную или любую другую реакцию, но и определенные сомнения. Это прослеживается, к примеру, по словам депутата Государственной думы Натальи Поклонской, которая в эфире «Эха Москвы», в отличие от журналистов крупных федеральных каналов и представителя Кремля Дмитрия Пескова, не решилась назвать скандальное расследование выдумкой и ложью.

«Разумеется, в каких-то расследованиях Алексея Навального доля правды присутствует. Но брать все это за основу и утверждать, что все это чистейшая правда – ну я бы не рискнула. Что-то там правда, а что-то – нет. Не знаю», – отметила Поклонская.