Война с Навальным: политолог раскрыла "главную проблему Кремля"

Нашумевшее расследование о «дворце Путина под Геленджиком», опубликованное оппозиционером Алексеем Навальным уже после своего ареста и отправки в СИЗО, произвело рекордный резонанс в российском обществе. Это хорошо прослеживается не только по 110 миллионам просмотров ролика в Сети, но и по реакции властей, а также провластных медиа, которые наспех сверстали целую кампанию, призванную хотя бы незначительно нивелировать последствия взрыва столь мощной информационной бомбы.

Причем ключевой посыл большинства из тех, кто так или иначе задействован в операции по нивелированию эффекта от фильма Навального, заключается в том, чтобы выставить расследование как «выдумку и большую аферу» в глазах тех, кто пока еще готов верить людям в костюмах, выступающим на федеральных телеканалах. Чего стоит недавний репортаж «Вестей недели», решивших «ответить Навальному» его же методом. Вот только сюжет о «роскошной» вилле, в которой оппозиционер с семьей проживал во время своего нахождения в Германии после истории с отравлением, больше напоминает издевательство над собственной аудиторией.

Как бы там ни было, «ложью и выдумками» скандальный ролик продолжают называть едва ли не все прокремлевские спикеры. Высказался по этому поводу даже известный телеведущий Дмитрий Киселев, отметив, что его коллеги с телеканала «Россия 1» создали блестящий репортаж из Германии, который, отличается от фильма оппозиционера как раз тем, что является «правдивым». Насколько эффективными будут все эти заявления о расследовании Навального и его сторонников как о фейке, покажет время. Но колоссальный интерес к теме вынуждает социологов проводить соответствующие исследования уже сейчас.

К примеру, признанный в России иноагентом «Левада-центр» не так давно провел опрос, который показал довольно интересные результаты. Более того, ряд экспертов уже нашли в них признаки того, что Алексей Навальный все же постепенно выравнивает ситуацию с безоговорочным доверием населения властям, перетягивая на свою сторону все большее число сторонников. К примеру, как пишет политолог Татьяна Становая в своем авторском Telegram-канале, проведенный социологами опрос показал, что оппозиционеру удалось достучаться примерно до каждого шестого из многомиллионной аудитории, просмотревшей нашумевший ролик.

«После просмотра нашумевшего фильма о дворце под Геленджиком у 17% россиян отношение к президенту Путину ухудшилось. Однако у 77% оно не изменилось. Отвечая на другой вопрос, который касается правдивости расследования, 17% сочли его правдой, а остальные разделились на примерно равные части: одни считают все это выдумкой, другие затрудняются с определением.