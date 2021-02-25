Убийце девушки в Кемерове смягчают статью. Полиция ехала на вызов 3,5 часа

В начале 2020 года в городе Кемерове была убита 23-летняя Вера Пехтелева. Обвинение в убийстве предъявлено экс-бойфренду девушки Владиславу Канюсу, с которым она решила разорвать отношения.

Мужчина избивал девушку на протяжении 3,5 часов. Соседи слышали крики и звонили в полицию, но правоохранители не приезжали на место совершающегося преступления.

Согласно свидетельствам очевидцев, девушка пыталась покинуть квартиру, подходила к двери, но агрессор оттаскивал ее и наносил удары.

Установлено, что всего на номер 112 в связи с происходящим поступило не менее семи звонков.

В итоге соседи сами взломали дверь, но девушка уже была мертва.

На теле убитой насчитано не менее 56 телесных повреждений. Судмедэкспертиза обнаружида сломанный нос, черепно-мозговую травму, кровоподтеки и порезы. Убита девушка была с помощью асфиксии. Канюс затянулл на шее Веры Пехтелевой шнур от утюга.

Против кемеровца заведено дело по статье об убийстве, но сейчас стало известно, что ему переквалифицировали часть статьи на более мягкую. Ранее он проходил по пункту об убийстве с особой жестокостью.

Снижение тяжести статьи также может отразиться на смягчении наказания для сотрудников МВД, которые ждали, пока на месте вместо потерпевшей окажется ее труп.

В региональном УМВД подтвердили, что сотрудники дежурной части не приняли необходимых мер для предотвращения убийства, пишет «Толк 42».

На сайте Change.org создана петиция, в которую требуют вернуть для Владислава Канюса изначальную формулировку обвинения. Там же отмечается, что обвиняемый до совершении преступления сообщал брату, что намерен убить Веру.

Уже более 100 тысяч человек подписали петицию.

Напомним, что в России до сих пор не принят закон о профилактике семейно-бытового насилия.