Резавший жену на глазах у детей мужчина может уйти даже от испытательных работ

В Оренбурге мужчина в 2018 году на глазах у троих малолетних детей ножом порезал свою жену. Как пишет местное отделение «Эха Москвы», позднее в Сети появилось видео, на котором женщина выбегает из комнаты с окровавленной рукой, а дети кричат и упрашивают отца не резать их мать. Против абьюзера возбудили уголовные дела об угрозе убийством и о причинении легкого вреда здоровью.

Суд полностью признал вину подсудимого по второму обвинению Александра Корниенко, приговорив к 340 часам исправительных работ. Однако в то, что это наказание вступит в силу, пострадавшая Надежда Корниенко не верит из-за скорого истечения срока давности преступления: «Срок уголовной ответственности истекает 13 августа. Корниенко получил решение суда на руки, в течение 10 дней он имеет право его обжаловать. Он дотянет до последнего дня, отправит по почте и, когда это придет в суд, там будет уже до срока истечения уголовной ответственности рукой подать. Суд не успеет ему назначить приговор», — объясняет она.

Суду лишь предстоит рассмотреть дело об угрозе убийством, а также о том, с кем из супругов будут проживать дети: сейчас старший сын продолжает жить с отцом.