Убитую в Рязани журналистку муж ранее вывозил в лес и угрожал расправой

Детей убитой рязанской журналистки Жанны Шепляковой временно передали на попечение родственникам, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местное управление СКР. Предполагается, что дети сейчас находятся у бабушки и дедушки по отцовской линии.

Супруг журналистки признался, что убил жену. Они находились в бракоразводном процессе. Мужчина вернулся в квартиру, где Жанна проживала с их общими детьми.

Во время конфликта с женщиной задержанный вывел детей из квартиры на улицу. Вернувшись в квартиру, он нанес Шепляковой десять ножевых ранений, после чего забрал гулявших на улице детей и отправился в Тверскую область, пишет Life.

Тело журналистки было обнаружено вечером 15 января. Информант Life сообщил, что мужчина упрекал супругу в измене. Источник РИА ФАН подтверждал, что у Жанны Шепляковой имелся ухажер, а в семье часто происходили ссоры на почве ревности со стороны супруга.

Подруга журналистки Елена рассказывала «КП», что супруг Шепляковой постоянно контролировал ее: «Когда мы ездили на конференцию в Сочи, муж буквально заставлял ее сидеть в номере, никуда и ни с кем не ходить, заниматься только работой. Он вообще запретил ей выходить из номера, даже если было свободное время. Хотя сам он был тот еще гулена, Жанна рассказывала, что в прошлом году ей писала женщина, с которой у мужа якобы был роман».

Также Елена рассказала, что супруг вывозил ее в лес и угрожал смертью, требуя признаться, изменяла ли она ему.

Портал K1News со ссылкой на анонимный источник сообщает, что за день до трагедии Жанна просила о помощи.

Напомним, в России с 2019 года не прошел ни одного чтения законопроект о профилактике семейно-бытового насилия. Этот документ в том числе предполагает введение «охранного ордера» для жертвы домашнего абьюза. По нему агрессор не сможет как-либо связываться с жертвой и приблизиться к ней на определенное расстояние.