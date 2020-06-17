58% умышленно убитых женщин – жертвы интимных партнеров и родственников

Управление ООН по наркотикам и преступлениям (UNODC) подготовило доклад о статистике по числу убитых женщин в мире.

Несмотря на то, что в ряде стран не ведется конкретной статистики по гендерному насилию, анализ данных позволил исследователям выявить, когда и кем были убиты женщины в разных странах мира.

Всего в 2017 году были преднамеренно убиты 87 тысяч женщин. Согласно результатам этого анализа, 34% женщин, попавших в статистику, убиты интимными партнерами (в том числе бывшими), а 24% — другими членами семьи. В 42% случаев женщины были убиты посторонними людьми.

На инфографике, подготовленной профильным управлением ООН, контрастным цветом обозначено количество смертей женщин в разных частях света, а тусклым — риск для женщины быть убитой в расчете на 100 тысяч женщин из общего населения.

Хоть наибольшее число женщин умирает в Азии, у африканских женщин риск умереть в результате умышленного убийства трехкратно выше. Эксперты замечают, что часто убийства становятся кульминацией предшествующего продолжительного насилия. Зачастую мотивом убийства становится ревность.

Отмечается, что в межпартнерских или семейных убийствах женщины становятся жертвами в 82% случаях, а мужчины соответственно — в 18%. При этом отмечается, что в целом по популяции именно мужчины составляют большинство жертв иных намеренных убийств.

В UNODC приводят ряд мер, которые могли бы предотвратить последующие преступления среди партнеров. В международной организации рекомендуют скоординировать государственные услуги полиции, правосудия, социальных сервисов и здравоохранения в вопросах гендерного насилия.

Также эксперты предлагают странам вкладываться в профилактику гендерного насилия со стороны интимных партнеров, обсуждать с гражданами пагубность гендерных стереотипов и токсичных форм проявления мужественности.