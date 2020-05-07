89% осужденных за насилие против пожилых людей – мужчины

Журналисты портала «Важные истории» проанализировали доступные на ГАС РФ «Правосудие» судебные решения по криминальным статьям в отношении людей старшего возраста (они проходят как преступления против людей, заведомо для виновного находящихся в беспомощном положении). Всего расследователи проанализировали более 700 документов за 2016-2019 годы.

Выяснилось, что в более 80% случаев насилие против пожилых применяли ближайшие родственники, 76,5% из виновных были пьяны на момент совершения преступления. Чуть большее количество из осужденных признали вину.

Важно отметить, что 82% пострадавших по этим статьям — женщины, а 89% виновных — мужчины. Почти треть осужденных по преступлениям ранее уже отбывали наказание.

Эксперты отмечают, что пострадавшие зачастую на судах просят о снисхождении к своим родственникам, просят строго не наказывать их. Некоторые из них берут вину за произошедшее на себя. Многие дела не доходят до судов, потому что жертвы полагают, что находятся в нормальных обстоятельствах или им стыдно говорить о пережитом насилии.

Психолог Ксения Боженкова отмечает, что агрессивность родственников зачастую связана с тем, что они вынужденны постоянно ухаживать как за больными пожилыми родственниками, так и за несовершеннолетними детьми. При этом у обычных граждан нет образования и навыка по уходу за пожилыми, они постоянно находятся в стрессе. Иногда все это выплескивается в нападки на родственников. Агрессоры сами пугаются того, в какие состояния они впадают.

Почти в каждой третьей российской семье есть нуждающиеся в уходе старшие родственники. В 94% семьи заботятся о них самостоятельно, согласно данным Национального агентства финансовых исследований за 2016 год. Люди не доверяют посторонним людям, а в специализированные учреждения не обращаются из-за высоких цен.